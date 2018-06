Tchyní Heather Grahamové bude Cher

Po několika zkušenostech se staršími ženami se nyní Elijah usadil u Heather Grahamové. "Je mi jasné, že i hloupých šest let může pro mnohé znamenat hlubokou propast. Jenže, pokud se dva lidé milují, tak je podle mě může dělit i šedesát let. Otázkou je pak jedině to, jak si vyjdou vstříc v sexu. Pokud ale najdou společnou a příjemnou cestu i v tomhle případě, pak nevidím nic, co by jim mělo bránit ve společném, krásně prožitém životě," hájí svůj názor Elijah.

"Všechny vztahy jsou jen o tom, že jste přitahováni člověkem, kterého i vy přitahujete. A pokud dotyčný udělá něco úžasného, pak do toho bezhlavě spadnete. Nikdy to nemá co dělat s vaším věkem, protože ten hraje pramalou, respektive vůbec žádnou roli. Je to jako barva vašich očí. Ta je totiž také v milostném vztahu dvou lidí absolutně zanedbatelná. Každý člověk by se v první řadě měl starat sám o sebe a dělat vše, aby byl šťastný," míní Elijahova současná partnerka a oscarová herečka Heather.

"Teprve potom může člověk začít přemýšlet nad životem jiného. Nikdy a za žádnou cenu by ho ale neměl soudit či dokonce napomínat nebo hodnotit," míní Heather. "Osobní život je věc každého a ostatním po něm nic není." prohlásila herečka emotivně a použila přitom i u nás známé vulgární anglické slovo shit.

Samotná Cher se k milostnému životu svého syna právě z výše uvedených důvodů odmítla vyjádřit. Poukázala jen na jeho soukromí, které by neměl nikdo narušovat.