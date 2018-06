Tchajwanská žena si chce vzít sama sebe

Úřednice z Tchaj-peje říká, že zatím nepotkala muže, který by ji zaujal. Na druhou stranu cítí sílící tlak společnosti, aby se vdala. Příští měsíc proto uspořádá svatbu sama sobě.

"Třicet let je pro mě ten nejlepší věk. Mám práci i zkušenosti, ale nenašla jsem žádného partnera, tak co mám dělat?" vysvětluje. "Není to tak, že bych byla proti manželství. Jen doufám, že se mi povede vyjádřit jiné pojetí v rámci tradice," dodává.

Její plánovaná "samo-svatba", která ji přijde v přepočtu asi na 28 tisíc korun, už přilákala pozornost internetové komunity, kde sklízí převážně příznivé komentáře. "Myslím, že tu brzy bude víc takových holek," napsala jedna z uživatelek.

Tchajwanské ženy se vdávají později a méně často úměrně tomu, jak posiluje jejich ekonomické postavení. To vyvolává znepokojení tchajwanské vlády, která se bojí poklesu porodnosti a následného dopadu na produktivitu.

Z průzkumu, který si letos nechalo udělat ministerstvo školství, vyplynulo, že jen 40 procent dotázaných žen má pocit, že lidé v manželství žijí lépe než ti, kdo jsou sami.

"Jenom doufám, že víc lidí začne mít rádo samo sebe," říká Čchen, která po svatbě pojede také na svatební cestu do Austrálie. Pochopitelně sama.

Vzhledem k tomu, že si nemůže nechat samu sebe zaregistrovat jako svého životního partnera, pokud časem najde toho pravého muže, nebude mít problém se znovu vdát. "Kdybych měla stálého přítele, neudělala bych to. "To by pro něj přece byla urážka," dodává budoucí nevěsta.