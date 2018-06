Taylorová vydědila své děti

Celý majetek hollywoodské hvězdy poputuje ve prospěch nadace na výzkum AIDS - AMFAR. Tu Liz Taylorová spoluzaložila v roce 1985, kdy na AIDS zemřel její přítel, hollywoodská legenda Rock Hudson.



Závěť napsala herečka velmi podrobně: po její smrti se má majetek vydražit ve prospěch AMFAR. Liz chce inspirovat lidi i jiným způsobem: chce své pověstné modrozelené oči přenechat Mezinárodní oční společnosti. "Chtěla bych vyzvat lidi, aby své orgány po smrti darovali těm, kteří je potřebují na přežití."



Hollywoodská hvězda své děti zbožňuje a změnu závěti vysvětluje: "Existují lidé, k nimž osud nebyl laskavý a kteří potřebují peníze víc než my. Rozhodnutí není namířeno proti mým dětem."



Taylorové děti jsou už dospělé. Herečka je celý život podporovala, jak jen to bylo možné, velkoryse jim kupovala domy, auta, dávala jim peníze. Jediné, co dostanou po smrti matky, budou drobnosti na památku.

Elizabeth Taylorová.