Taylorová prohrává boj se srdcem

Podle informací britského listu Daily Express spí herečka dvanáct až čtrnáct hodin denně a již měsíc neopustila své sídlo v Bel Air. „Je to jako by vzdala boj. Tvrdí, že nemá pro co žít. Skončila, ztratila touhu žít,“ řekla blízká přítelkyně Liz pro Daily Express.

Podle přátel Taylorová všem tvrdí, že již nechce žít. Jejím snem je zase znovu být se svojí někdejší láskou, Richardem Burtonem. „Elizabeth se mě ptala, jak si představuji, že to vypadá v nebi. Nemůže se dočkat, až tam bude. Se slzami v očích mi řekla, že už se nebude trápit, že bude s Richardem. Jedině to ji nyní zajímá,“ prozradil zdroj blízký herečce.

Rodinný přítel novinářům potvrdil, že někdejší filmová kráska upadla do depresí: „Je v hodně, hodně hlubokých depresích. Ztratila zájem o všechno a jediné, co chce dělat, je spát.“