Swiftová je opět sama. Za rozpad vztahu prý může ukazování na veřejnosti

„Tom chtěl vztah příliš vytrubovat do médií a to se Taylor nelíbilo. On s ní chtěl sdílet všechny veřejné večírky a akce a ukazovat se s ní,“ sdělil zdroj z jejich blízkého okolí magazínu People.



Zpěvačka v minulosti na červený koberec chodila sama a nestála o to, aby ji její partneři doprovázeli. Proto jí vadilo, že na ni Tom v této záležitosti hodně tlačil.

„Tom se v tom úplně vyžívá. Rád se ukazuje na veřejnosti. Pro Taylor to ale bylo příliš. Bylo to na ní všechno moc rychlé,“ pokračoval dál zdroj.



Swiftová prý navíc měla obavy, že jde Hiddlestonovi pouze o popularitu a není to pravá láska. Někdy se choval jako šašek nebo puberťák a lásku k Taylor dával okatě najevo. Během jejich dovolené si například oblékl triko, na kterém byl nápis: Miluji tě, Taylor Swiftová.

Zpěvačka prý sdělila svým přátelům, že raději bude sama a bude si užívat života podle sebe, než aby každý životní krok dělala za asistence médií a ukazovala všem, jaký má s někým vztah. „Jsem nezávislá a samostatná žena a nepotřebuji muže k tomu, abych byla úplná. Já už jsem úplná a cítím se skvěle,“ sdělila Swiftová.

V minulosti chodila například se zpěvákem z kapely One Direction Harrym Stylesem nebo s DJ Calvinem Harrisem.

