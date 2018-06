Taylor Swiftová randí s nejbohatším dýdžejem světa Calvinem Harrisem

Dvojice nejdřív vyrazila na večeři do podniku The Troubador a pak skončila na koncertě kapely Haim. Přestože se je bodyguardi snažili ochránit před fotografy, moc se jim to nepovedlo.

Pár ale už předtím viděli, jak se vodí za ruce například na výstavě v Nashvillu, zašel na koncert a o několik dní později si Swiftová užívala v Las Vegas Calvinovo dýdžejské vystoupení v nočním podniku Hakkasan. Noc trávila v dýdžejské kóji přímo za jeho zády.

Calvin Harris, který je podle magazínu Forbes už dva roky po sobě nejbohatším dýdžejem světa, začátkem března oznámil, že se rozešel s modelkou Aarikou Wolfovou. Předtím byly jeho partnerkami zpěvačky Rita Ora a Ellie Gouldingová.

Swiftová, která je po Beyoncé aktuálně druhá nejvýdělečnější zpěvačka světa, chodila se zpěváky Joem Jonesem, Johnem Mayerem, Harrym Stylesem, nebo herci Taylorem Lautnerem a Jakem Gyllenhaalem.