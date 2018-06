Tatušky chtějí ukázat, že těhotenství je sexy

Dvaadvacetiletá Julia Volkovová se objevila s o rok starší Lenou Katinovou v provokativních pózách v magazínu Maxim, kde společně pózují jen v kalhotkách. Pravda, Lena má na sobě i top, ale Julia, která je v osmém měsíci těhotenství, si prsa zakrývá pouze rukou.

Zařadily se tak do rozrůstajícího se klubu celebrit, které nadšeně pózují v pokročilém stadiu těhotenství pro módní i lifestylové magazíny - za všechny jmenujme Britney Spears, Cindy Crawford, Demi Moore anebo Christinu Aguileru.

Do magazínu Maxim je kromě propagace nové desky Waste Management přivedla i touha sdělit světu poselství. "Znám hodně dívek, které berou těhotenství jako výmluvu, aby o sebe nemusely dbát. Jako kdyby to byla nějaká choroba," nechala se slyšet Julia. "Ale to je hloupost. Žena může být sexy i těhotná. Těhotenství je skvělé, je to ta nejkrásnější věc, která mne v životě potkala."