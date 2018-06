Tátu si vybavují jen maminky kamarádek, říká Jonáš Ledecký

JANEK LEDECKÝ

OTEC JONÁŠE LEDECKÉHO, ZPĚVÁK A HUDEBNÍK

JAKÝ BYL JONÁŠ JAKO MALÝ

Už jako miminko byl hrozně hodný a všichni nám říkali: to není možné, počkejte, až přijde období prvního vzdoru - nic se ale nezměnilo. Tak druhé období vzdoru, až začne chodit do školy, varovali nás - také se nic nezměnilo. Prošel i pubertou a nic. Pořád čekáme.

KOLIK STOJÍ ZÁVODNÍ LYŽOVÁNÍ DĚTÍ

Spolu s golfem nebo tenisem stojí profesionálně dělané zimní sporty nejvíc peněz. A i když se pak daří a člověk se dostane do špičky, zisk neodpovídá vynaloženým prostředkům. Největší problém u vrcholového lyžování ale vidím v přístupu některých až příliš náročných rodičů.

ZA JAK DLOUHO SE VYPRAVÍME Z DOMU

Jsme jako bojová jednotka. Na přesuny jsme zvyklí, máme na to i zvláštní seznamy, podle kterých balíme, když se jedeme klouzat na windsurf na moře nebo lyžovat na ledovec. Díky nim jsme schopní se během půl hodiny kompletně nasáčkovat do auta a vyrážet.

PROČ JSEM LÉTA TAJIL RODINU

Hlídal jsem Ester i Jonáše před novináři patnáct let. Ale v momentě, kdy mají výsledky a můžou se prezentovat vlastní prací, je dost těžko můžu schovávat. Mám pocit, že takový zájem si zaslouží.

ČÍM MĚ SYN NAPOSLEDY ROZČILIL

To vím přesně. (Jonáš: Čím?) Mám občas potíže se ovládat a s hrůzou zjišťuju, že děti jsou jako věrné zrcadlo. Tím, že jsme spolu skoro neustále pohromadě, hrozí nebezpečí, že některé moje postupy zkopírují. A když to vidím, dojde mi to - je to peklo. Naposledy mě tedy rozčililo, když jsem viděl, jak se Jonáš sám dokáže vytočit.

PROČ JSEM PŘED JONÁŠEM SCHOVÁVAL KYTARU

Když jsem viděl, s jakou nechutí přistupoval k pianu, u kterého se trápil dva roky, řekl jsem si, že kytaru před ním budu zavírat. To je nejlepší stimul. A opravdu to vyšlo. Je to asi rok a půl, co poprvé přišel, že chce, abych mu ukázal nějaké akordy.

KOLIKRÁT JSEM UŽ LETOS SLYŠEL SVOJI PÍSNIČKU SLIBY SE MAJ PLNIT O VÁNOCÍCH

Ještě snad ani jednou. Já bych na ni dal do určitého období dokonce embargo. Před vánočními koncerty ale musím pravidelně začátkem listopadu vytáhnout španělku a cvičit. Cvičím i klasiku, protože jedeme turné s Nosticovým kvartetem a to jsou sakra dobří muzikanti, tak abych s nimi držel krok. Čeká nás osmnáct koncertů.

JAK DOBŘE HO ZNÁM

Za kým se jde syn doma častěji poradit: Tak to nevím.

Jonáš: Spíš asi za tebou.

JONÁŠ LEDECKÝ

SYN JANKA LEDECKÉHO, STUDENT A KRESLÍŘ

KDY JSEM ZAČAL KRESLIT

Asi v šesté třídě. Konkrétně "Kiwiho", který má podobu novinového stripu a teď vyšel knižně, jsem začal kreslit ve škole z nudy do sešitu.

CO TÁTA ŘÍKÁ NA MÉ KRESBY

Když nepočítám kantory, táta je viděl asi jako první. Nevzpomenu si přesně, co říkal, ale líbilo se mu to.

KDYBY MĚ TÁTA NACHYTAL S CIGARETOU...

Asi by nic neudělal. (Janek: My to nějak neřešíme.) Kdybych kouřil, tak asi i s tátou.

KOLIK JSEM MĚL DOMA MEJDANŮ

Nevím, jestli jsem nějaký mohl mít a zatím jsem ani žádný neměl. (Janek: Mejdan se zásadně dělá tak, že o tom rodiče nevědí.) Ale vždycky, když k nám kámoši přijdou, řeknou: tady by byly skvělý party, třeba na střeše, to by byla jedna radost! (Janek: Preferuju, když chodí Jonáš na mejdany jinam a demoluje vybavení tam.)

KDO Z NÁS JE RYCHLEJŠÍ NA LYŽÍCH

Na lyžích mě předjede, ale na snowboardu ho naopak stáhnu já. A fest.

JAKOU BUDE MÍT LETOS SESTRA LYŽAŘSKOU SEZONU

Pojede na mistrovství světa starších žáků do Vancouveru, které se bude konat po olympiádě. (Janek: Před dvěma lety tam zajela třikrát do desátého místa). A letos má, myslím, na to jet ještě líp.

JAK VYPADÁ ŠKOLNÍ INDIVIDUÁLNÍ PLÁN

Od školy dostanete papíry s rozepsanými předměty, co se má stihnout za půlrok. Naučíte se na jeden předmět, přijdete do školy a necháte se přezkoušet. (Janek: Když se naučil, rychle jsme jeli na přezkoušení, než to zapomene.) Když jsem chtěl pomoct s matikou, šel jsem za tátou, ale dějepis nebo přírodopis jsem se učil sám.

PRVNÍ VZPOMÍNKA NA TÁTŮV KONCERT

Byl jsem hodně malý. Jako hračku jsem měl malou elektrickou kytaru - zmáčkla se klávesa a začalo to hrát. A když táta vystoupil, spustil jsem i já a měl jsem pocit, že stojím na pódiu s ním.

CO ŘÍKAJÍ NA TÁTU KAMARÁDKY

Většina si jeho obličej nevybaví. Zato jejich maminky! (Janek: Loni jsem měl vánoční koncert v Hybernii a jeden Jonášův spolužák si myslel, že jde o koncert klasické hudby a že já jsem dirigent. Tak to chodí.)

JAK DOBŘE HO ZNÁM:

Co táta chce, abych studoval:Myslím, že tátovi je to jedno. Určitě by chtěl, abych studoval, co mě baví.