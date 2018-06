Tatu končí! Lidé o ně ztrácejí zájem

"S činností končíme, lidé o ně postupně ztrácejí zájem," řekl zahraničním novinářům jeho předseda Alexander Bondarev.

Dodal, že v poslední době se členská základna neustále zmenšuje a vedení klubu chybějí na další aktivity peníze.



Pověsti o možném rozchodu posílily rovněž Julie Volkovová a Lena Katinová výrokem, že pokud jejich poslední hit Not Gonna Get Us bude propadák, odejdou ze scény.



Protože ten se zatím drží na mezinárodních hitparádách mezi dvacítkou nejhranějších, jde z jejich strany spíš o reklamní trik.

Nicméně podle expertů se přesto nad jejich dalším působením vznášejí otazníky. "Nebyla by to první skupina, které se z výsluní slávy rázem ocitla v zapomnění," naznačují. Podobný osud nakonec čekal například slavné Spice Girls a z našich čtveřici Lunetiků.



Tatu doplatily na těhotenství



Vsadily na image provokativního lesbického páru. Ve svých osmnácti hodlaly členky ruské skupiny Tatu pokořit i písničkovou soutěž Eurovize, jejíž 48. ročník proběhl 24. května v lotyšské Rize, a odnést si palmu vítězství. Přepočítaly se. Od triumfu je dělily tři body, které je odsunuly až na třetí místo. Možná i kvůli tomu, matka Julie Volkovové prozradila, že její dcera v sedmnácti přišla do jiného stavu.



Matka Volkovové toto pečlivě skrývané tajemství nedávno prozradila britskému on-line deníku Daily Mirror. Dítě nedonosila, protože šlo o mimoděložní těhotenství. Tím jasně vyšlo najevo, že to s homosexuální orientací, již tak vehementně dívky předvádějí na pódiích, není až tak žhavé. Ani manažerovi Tatu se nepodařilo zaretušovat, že se jeho svěřenkyně nijak nebrání milostným poměrům s příslušníky opačného pohlaví.



Není rovněž bez zajímavosti, že manažer Ivan Šapovalov, v jehož hlavě se zrodil projekt ruského dívčího lesbického dua Tatu, v současné době čelí obvinění z pokusu o znásilnění britské novinářky. Rižský neúspěch se možná ještě důkladněji podepíše na jeho víceméně marném, zato neutuchajícím snažení.