Tatu: Když vyhrajeme, vezmeme se!

"Vždycky jsme si byly nevěrné, často jsme spaly s kluky. Nyní na sex nemáme čas. Obě zatím bydlíme s rodiči, ale chceme spolu žít v jednom bytě, kde byl dříve bordel," dodala.

Dívčí duo je v Evropě velmi populární a může skutečně kalkulovat s předním umístěním v soutěži. A tak přestože dosavadní průzkumy ukazují, že jejich šance jsou velké, prohlášení o svatbě je asi jako obvykle jen obratným marketingovým tahem, který má povzbudit jejich fanoušky, aby pro ně skutečně hlasovaly.

Je to možná i reakce na poslední události ve Velké Británii. Písně Tatu se tam několik měsíců držely v čele všech hitparád, ale skupina byla nucena pro naprostý nedostatek zájmu zrušit v uplynulých dnech dva koncerty, a to v londýnské Webley Aréně a v Men Areně v Manchesteru. Na koncerty se totiž prodalo jen po tisíci vstupenkách.

Producent skupiny Ivan Šapovalov míní, že je to důsledek masivní negativní kampaně. "Myslím si, že Anglie chce Tatu slyšet, ale určitá část veřejnosti se to bojí přiznat. Bojí se proto, že Tatu narušuje základy tradičního anglického obrazu života," podotknul.

Zrušení koncertů bude mít zřejmě soudní dohru. Promoterská skupina, zabezpečující koncerty ve Velké Británii, prý hodlá vysoudit na producentech Tatu 450.000 dolarů. Tvrdí, že například o koncert v Manchesteru byl tak malý zájem proto, že produkce Tatu požadovala, aby se vystoupení zúčastnilo 300 nezletilých dívek ve školních uniformách. Prý je to morálně absolutně nepřijatelné.

A tak Julie a Lena ze vzdoru vyzvaly dívky starší 16 let, aby se ve školních uniformách zúčastnily natáčení na Westminster Bridge ve středu Londýna jejich klipu k písni Ukaž mi lásku. Klip se natáčí vedle Londýna také v Moskvě, New Yorku a Tokiu a hotový má být do konce léta.