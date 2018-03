Vejdělkův nový film muže neurazí. Plodková byla na premiéře v očekávání

Herečka Jana Plodková (36) je přesvědčená o tom, že u nich v rodině panují dobré vztahy. „Já mám s maminkou moc hezký vztah. Upustila jsem od svěřování se a zachovávám princip máma a dcera a hranice intimity zůstala zachována,“ poodhalila trošku ze soukromí.

Jana prý právě mamince vděčí za to, že se stala herečkou. Odmalička ji podporovala, i když chodila do dramatického kroužku K-Klub Jičín. „Pokud mi do něčeho mluvila, tak to bylo jen do kluků. Když se nějaký objevil a maminka tak nějak špitla, tak jsem věděla, že s ním nevydržím,“ přiznala.

Herečka si v novém filmu Jiřího Vejdělka zahrála po boku Václava Neužila (38), se kterým prý v minulosti chodila. „Sama jsem zvědavá, jak to dopadne. Film jsem totiž ještě neviděla. Momentálně se nacházím v očekávání,“ dodala Plodková.

Krásný vztah s maminkou měla i herečka Eliška Balzerová (68), kterou prý maminka naučila nedělat lidem to, co sama nemá ráda. „Byla to moudrá žena, které jsem udělala obrovskou radost, že jsem se vrhla na profesionální dráhu herečky. Maminka byla totiž vášnivá ochotnice,“ prozradila na premiéře představitelka hlavní role.

S Eliškou Balzerovou si režisér Jiří Vejdělek opět splnil své velké přání. Už se mu po ní moc stýskalo. „Točili jsme spolu Ženy v pokušení a já si už dlouho přál, abych s ní mohl zase točit. Byla pro mě velká čest, že se jí Tátova volha tak líbila, že s natáčením souhlasila,“ pochvaloval si režisér.

Vejdělek se jen trochu bál, aby to klapalo mezi Eliškou Balzerovou a její filmovou dcerou, kterou ztvárnila Tatiana Vilhelmová (39). „To víte, dvě tak velké osobnosti. Opravdu jsem nevěděl, jak to bude mezi nimi fungovat. Jim to ale tak skvěle klapalo, což mi velmi usnadňovalo práci. Celý měsíc natáčení byl nádherný i v tom obě ženy pozorovat, jak mezi nimi vzniká nádherné pouto,“ dodal režisér, který podle svých slov film točil tak, aby neurazil ani muže.

Na filmovou premiéru příběhu plného lásky, smíchu, slz a nadějí, se přišla podívat celá řada známých osobností a samozřejmě nechyběla ani Tatiana Vilhelmová, která dorazila s partnerem Vojtou Dykem (32).