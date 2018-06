Taťkové v porodnici: Topolánek vsadil na košili, Volopich na tričko a svaly

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Takže je na světě další. Po Sarkozym a Cageovi se jménem Nicolas může pyšnit i malý Topolánek. Po kterém z nich jej premiér se slečnou Talmanovou asi pojmenovali, co myslíte? Předsedkyně Poslanecké sněmovny opouštěla porodnici oblečená pomalu jako do divadla - perličky "za odměnu" na krku, na sobě velice elegantní světle béžové zavinovací šaty, vlasy pěkně nakroucené, v ruce kytici.... jen ty pohodlné boty indikují pár nepříjemných hodin na sále. Hezká maminka. Mirek Topolánek mě dostal svojí košilí s číslem 81, což je i počet poslanců ODS v parlamentu! Na rameni skrývá premiér ještě osmnáctku, která asi pěkně vyrajcovala každého z té čupr sešlosti pod Blaníkem na "Dni Rasy". Fujtajbl.

Andrea Verešová svůj porod pěkně zhodnotila, jen čekám, když už bude konečně sestříhané to video z "akce", abych si to mohla užít pěkně doma na dívídíčku. A na svůj odchod od Apolináře si oblékla minisukni a obří výstřih. Co se to s ní děje? Nechodila náhodou na vysokou školu? Já ji vždycky měla za tu s úrovní a teď na mě mrká na jedné straně dítě a na druhé žlábek. Doufám, že neskončí jako nějaká zoufalá manželka (Gaby?!:). Manžel Daniel Volopich má hezké tričko i svaly.

Houslista Pavel Šporcl si svoje holčičky odvedl domů v pohodlném oblečení, jaké si situace zaslouží. Jenom těm kalhotám by slušelo trošku méně Savo-efektu. Bára Kodetová se na malou Violetku kouká tak zaníceně, že mi je jasné, jak moc ji asi zajímalo, co si má vzít na sebe. Volnější džínový komplet je jednoduchá fajn varianta, se kterou nejde moc zkazit.

