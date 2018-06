Taťka ve vile osiřel, Martin jde domů!

Jediná věc Martina naprosto šokovala – vítězství Pavla Pelána, který dostal 164 333 hlasů zatímco druhý Tony "pouze" 106 368. Pavlovi tak vyšla taktika s rozmělněním hlasů, protože pokud měli fanoušci rádi mamku a taťku dohromady, tak by prohrál právě on.

Tony se vrací do vily se smíšenými pocity. Po pár slabých chvilkách má opět chuť do hry, ale návrat s Pavlem si určitě nepředstavoval. Navíc – od příštího týdne se přestává udělovat imunita a Duely budou opět po dvou, což může pořádně zamíchat jeho plány.

VyVolení vs. spánek

Soutěžící měli za úkol vydržet vzhůru až do pátečního poledne a každý bojoval s ospalostí jinak. Pavel s Plutem se předávkovali energy drinky a smáli se čemukoliv venku na terase, Marcy si dala vanu a pak šla žehlit a Maruška hlídala dva největší ospalce – Tonyho a Martina.

Tony nejdřív narafičil několik polštářů pod peřinu, aby to vypadalo, že spí a Maruška se nechala napálit. Pak si zkusil přilepit oční víčka náplastí k čelu, a když ani to nevyšlo, nakreslil si na náplasti otevřené oči a přilepil si je na obličej.

Když už bylo nejhůř, zasáhl štáb – VyVolení musí vybrat dva exVV, kteří se vrátí do hry o patnáct milionů. Nakonec vybrali Karin a Karol a slečny se tak vrací v neděli do vily. Samozřejmě, že je to kanada a holky tam budou jen chvíli a navíc mají zakázáno mluvit o všem, co se venku děje.

Zdeptaný Martin

Po zaslouženém spánku přišla Výzva, v níž si Pavel vybral Tonyho. Martinovi to už však bylo všechno jedno. Marcy s Maruškou se ho snažily nějak povzbudit, ale byly poslány pryč. Jediný Tony mohl svou mamku utěšovat a snažil se, seč mu síly stačily – dokonce za něj uklízel.

Ve Zpovědnici se pak Martin sesypal: "Mám chuť podřezat si žíly a jít domů. Jsem tady nejslabší ze všech a jsem úplně v ři.." Tony byl ve zpovědnici také a jeho řeč byla poněkud chaotickou a místy si protiřečící obhajobou Martina a obžalobou všech ostatních – samozřejmě kromě pana Jalovce.

"Ti lidi, co jsou na zahradě... Jak oni ho dokázali zničit... Já je chci roztrhat a poslat domů. Martin je podle mě nejsilnější, ale teď je úplně na dně. Já jsem ho tam nedostal a mrzí mě, že ti dobytci, kteří ho tam dostali, sedí na zahradě a chlastají."

Mimochodem – úplný závěr rekapitulaci mi přišel jako deja-vu. Pamatujete první VyVolené a Emilův úklid v noci zakončený polibkem na fotografii své přítelkyně? Tony se v noci také probral a začal uklízet. Jen na závěr nakreslil na stůl srdce a do něj napsal – Martin Hranáč.