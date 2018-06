Taťka Tony porazil velkou Sanny a je zpět u mamky Martina

On-line rozhovor s exVyVolenou Sanny ZDE

Sanny se zatím jediná Tonymu postavila. Převezme funkci hlavního rebela Kykolka? Spolu s Pavlem a Marií si jediní přáli návrat Sanny. A co Petr, Martin a Karol? Budou stále pod vlivem Tonyho, nebo si uvědomí, že se hraje o patnáct milionů? Udivíme možná hned v úterý.

Od příštího týdne se totiž podstatně změní systém vyřazování. V úterý VV vypalcují jednoho, ten ve čtvrtek vybere druhého a ten v pátek zvolí třetího kandidáta na vyřazení. V sobotních Duelech tak budou ve studiu sedět tři VyVolení! Vypadávat však bude nadále pouze jeden.

I včerejší den začal hodně zostra. Marie, která se probudila nejdříve, nevěřila vlastním očím. Do vily napochodoval maník s elektrickou kytarou a ostrými riffy hnal VyVolené z postele.

Debaty o tom, jak je kdo silný hráč, začaly hned dopoledne. Petr s Tonym se shodli, že Pavel bude oproti jejich prvnímu dojmu asi silný soupeř. "On je klasickej českej kořen, bude mít podporu městeček a venkova," zhodnotil ho Pluto. Pavel v tu chvíli popisoval Marušce, že si nechá udělat taky piercing. V zadku a se šrouby po stranách... Klasickej "českej" kořen???

VyVolení se nakonec dočkali důkazu, jak to bylo doopravdy s Pavlem a jeho výletem. I když se na záběrech pracovalo, všichni by s ním nejspíš měnili. Kromě Martina: "Já bych rád někam, kde se nemaká!... Já tady nevezmu do ruky ani smetáček a tam by mi strkali košťátko, brrrr!" oklepal se při té hrůzostrašné představě.

Pak následoval dárek od štábu - meditační hudba. VyVolení jí však opovrhovali a bavili se dál. Jen Karol a Pluto si dali uklidňující rozjímání, které jim přerušoval Tony. Vždycky, když vešel do ložnice, hudba přestala. Zkusil se maskovat převlekem ovce, ale bystrým štábem byl odhalen.

Během meditace se začal Pluto svěřovat Karol se svými romantickými sny: "Rád plavu v moři... v hlubině... kolem tebe modro, ryby..." - "A pak je někdo trefí harpunou, krev, kousky masa..." kontrovala drsně Karol. Kdepak Pluto, takhle to nepůjde!

Odpoledne VyVolení odpočívali a jediný Martin se šíleně nudil. Dokonce s tím šel do zpovědnice a pro rozptýlení dostal česnekové bonbóny, svědící prášek a mizící inkoust. Ze začátku se žertíky nevyvíjely podle jeho představ. Marušce bonbóny náramně chutnaly a přišla si pro přídavek. Pluto a Pavel byli vůči prášku imunní. Až inkoust zabral. Kykolka s Tonym ale neměli pro Martinovy žertíky příliš velké pochopení a rychle ho zpacifikovali.

Taťka Tony s mamkou Martinem řešili Duel i večer. Mamka dokonce vyjela na Tonyho soupeřku: "Já nechci, aby ses vrátila ty!" - "Neboj, já ti slibuju, že kdybych se vrátila, do Duelu půjdu příště s tebou," opáčila Sanny.

Sanny už svůj slib splnit nemůže. Její odchod velice těžce nese Maruška, která všechno pořádně obrečela. Ani vítězný Tony ale nepůsobil nijak šťastným dojmem. Mezi diváky neviděl svou lásku Renatu Kajdžas a také ho to dost sebralo. Neboj Tony, ta si určitě léčí heřmánkem otlačené palce od smskování! Určitě si do zásoby pořídí další, aby tvou sexuální abstinenci ve zdraví přežila.