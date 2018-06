„Taťka“ Honza porušil pravidla a přišel o plyšáka

FOTOGRAFIE ZDE

Televize vyvezla v úterý pánskou část soutěžících k rybníku u Ralska. Natáčelo se vodní lyžování, plavání, skoky do vody.

"Podle oficiální verze ukradl Honza fotografce telefon (podle nás si ho od ní půjčil) a zavolal manželce," popsal Nezval první vážné porušení pravidel. "Stačil jí říct jen: Ahoj, jak se máš, miluju Tě, než si toho všimli lidé ze štábu a mobil mu vzali," doplnil mluvčí reality show Marek Winkler.

Prakticky vzápětí se Szentecký podepisoval dětem a listoval časopisem, v němž se psalo o VyVolených - tedy další kontakt s okolním světem, který je zakázán! Štáb musel opět vystartovat.

Jan ale přece není úplně padlý na hlavu, aby nevěděl, že opakovaně porušuje pravidla!? Možná má vily už plné zuby a chce se jen za každou cenu dostat ven.

Regina mu od samého začátku pěkně pije krev. Mohl by sice soutěž kdykoliv vzdát a odejít, ale útěk by nebyl dost chlapský. Snad o svém plánu stihl tajně říct i spolubydlícím a, i když ho Prima za přestupky nevyloučila, večer se přece dočkal - ostatní ho už ve vile nechtějí a přidělili mu zelený šátek. - více zde

Teď už by mu stačilo jen vybrat si do duelu takovou osobnost, o kterou diváci rozhodně nechtějí přijít, a se ctí se dostane ven. Anebo je vážně mdlého rozumu a dvakrát zásadně porušil pravidla omylem? Či je rebelství jeho taktikou?

"Důsledek jeho chování zatím nijak naši reality show nenarušil, proto ho v soutěži necháme. Mohli jsme mu zakázat cigarety, nebo alkohol, ale tyhle tresty už soutěžící dostali v rámci běžné hry, a tak - i když to zní možná směšně - jsme mu na nějaký čas sebrali slona, kterého dostal od svých nejbližších a dost na něm visí," zněl verdikt Primy.

"I ostatním jsme dali demonstrativně najevo, že Honzův průšvih byl opravdu zásadní. Že by se rebelie ve vile nějak rozmohla a my bychom ztratili ve vile kontrolu, o to se nebojíme," uzavřel Petr Nezval s tím, že bude-li Szenteczký sekat dobrotu, dostane růžového plyšáka zpátky.

