MÓDNÍ MASÁŽ: Nechtěla jsem vypadat jako ze sekáče, říká Medvecká

VÝBĚR OBLEČENÍ A BOT

Já jsme celou tu roli odehrála oblečená ze sekáče. Ale to není nic špatného, je spousta lidí, kteří se oblékají v sekáčích. Tak jsem si říkala, Táňo ty půjdeš do kontrastu! Mám little black dress, tedy černé koktejlky, a taky little something sort of jacket, krátký kabátek. A také lodičky.

VLASY

Zatímco šaty si vybírám sama, o účes mi už dlouho pečují kadeřníci ze salonu Tony&Guy.

DOPLŇKY

Jako doplňek jsem si vzala jen kabelku. Mám ještě hodinky. Jinak ale žádné šperky nenosím. Žádné takové věci ani nemám.

Líbí se vám styl Taťjany Medvecké?