Vilhelmová: Čtyřicítka na krku, na další svatbu jsem ještě moc divoška

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma

Před létem na sebe herečka Tatiana Vilhelmová upoutala pozornost skvělými výkony v imitátorské soutěži Tvoje tvář má známý hlas, ale přes nesporné pěvecké kvality se nyní ráda vrátila k filmu a k divadlu. V La Fabrice si opět zahraje i se svým partnerem Vojtou Dykem. „Ve hře Bláznivý Petříček spolu hrajeme už šest let, ale lidé stále chodí, tak přidáme ještě jednu sezonu,“ říká.

Léto končí, začíná hlavní televizní i divadelní sezona. Jaký je pro herce po prázdninách návrat na jeviště?



Je to skvělé, protože se těšíte. Naberete síly a jste zvědavý, co bude a co zažijete s diváky. Cítíte, že i oni jsou odpočatí a natěšení. Mám moc ráda zářijová představení. Všichni se potkávají a vypráví si svoje zážitky, všechno je takové čerstvé, k nakousnutí.

Takže příjemný návrat do pražských divadel?

Ano, v divadle La Fabrika hraji už šest let s Vojtou Dykem hru Bláznivý Petříček. A protože lidé stále chodí a jsou nadšení, tak jsme se rozhodli dát ještě tuhle sezonu. A pak budu vystupovat ve Viole ve hře Neumím jinak než láskou. Jde o srdceryvný příběh o Boženě Němcové. A po Novém roce bych měla mít premiéru v Divadle Ungelt, kde zkouším hru s Jiřím Langmajerem.

Vaše rodina je kosmopolitní, maminka žila v Jihoafrické republice, tatínek na Ukrajině. Jezdíte tam na divadelní prázdniny?

Maminka žila v Jihoafrické republice devět let, ale před pěti lety se vrátila. Ne, že by se jí v Africe nelíbilo, ale přeci jen tady je doma. A můj otec už se také vrátil, takže cestování mých rodičů skončilo. Ovšem člověk nikdy neví...

Jak jste tedy trávila letošní léto?

Měla jsem dva měsíce prázdnin! A skoro celé jsem je trávila na chalupě na Šumavě. Bylo tam božsky. Ale jestli si myslíte, že musím být odpočatá, tak omyl. Jsem z věčného vaření a pobíhání po zahradě spráskaná jak pes.

Divadelní prázdniny ale neznamenají filmové prázdniny, že?



To je pravda, doposud jsem každé léto něco natáčela. Letos jsem ale měla s novým filmem Jiřího Vejdělka Tátova volha štěstí, že natáčení odstartovalo až na konci prázdnin. A tak jsem si mohla užít celé léto s rodinou a dětmi.

Takže léto bylo plné příjemných zážitků?

Těch příjemných byla spousta, včetně různých oslav a grilování s kamarády. Ale nepříjemných bylo také dost. Od popíchání vosami přes kácení milovaných stromů v lese až po nabourání auta, ve kterém nikdo neseděl a naštěstí se nic nikomu nestalo. A také jsem ztratila kabelku se všemi doklady, kartami a penězi. Představte si, že ji nějaký pán našel a se vším vrátil na úřad. Dodatečně mu děkuji! Byl to krásný pocit, že jsou ještě mezi námi hodní lidé.

Tatiana Vilhelmová

Narodila se 13. července 1978 v Praze.



Od deseti let se věnovala baletu a zpěvu v Kühnově dětském sboru.

Je držitelkou Českého lva za Nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli za rok 2005 (film Štěstí), na Českého lva byla několikrát v užší nominaci.



Byla vdaná za producenta Pavla Čecháka, se kterým má dvě děti. Nyní je jejím partnerem zpěvák Vojtěch Dyk, s nímž má syna Aloise.



Úspěch sklidila v televizních soutěžích StarDance i Tvoje tvář má známý hlas.



Slavní čeští herci trávili léto často společně, například Rudolf Hrušínský a Josef Kemr měli chaty na jihu Čech kousek od sebe a chodili spolu na ryby, Miroslav Horníček jezdil často k Vlastimilu Brodskému. Jezdíte k nějaké své kolegyni na chalupu vy?

Málokdy. O prázdninách jsem ráda mezi svými kamarády, kteří s mojí prací nemají nic společného. A také s místními lidmi z chalupy. Je to skvělý relax. Mám ráda, když se zapomene, ze vystupuji v televizi a jsem „ta známá“. Člověk zase nasaje jiný svět a obohatí svůj mikrokosmos.

Snad to nebude příliš nezdvořilé, když připomenu, že příští léto oslavíte čtyřicáté narozeniny. Kdo myslíte, že tuto hranici vnímá lépe – muži, nebo ženy?

Lépe? To nevím. Ženy rozhodně přísněji. Ale já se těším. Tohle budou opravdu snad první kulatiny, které jsem ve svém životě zaregistrovala. Do té doby vše kolem nějak prosvištělo. A tak je řádně oslavím! Ale to bude až za rok, zatím jsem mladice.

Nedávno jsem viděl vtip kreslíře Štěpána Mareše, kde na gauči leží na břiše muž s bolestným a unaveným výrazem ve tváři a zavřenýma očima. A kreslíř se ptá: „Jaké je největší překvapení pro chlapa po čtyřicítce? Zatímco čeká druhou mízu, přijde první infarkt.“ Co si o tomto postřehu myslíte?

Mám spousty kamarádů v tomhle věku a tříská s nimi opravdu všechno. U některých bych řekla, že ještě puberta.

Pokud muž čeká druhou mízu, co očekává žena?

V dnešní době? Většinou první dítě.

Vy máte teď děti tři. Očekáváte tedy kromě bujarých oslav svatbu?

Jak vidíte, jednou jsem svatební nabídce podlehla a po čase z ohrádky vyběhla. Nejsem na vdavky typ. Zřejmě jsem ještě moc divoška.

Tanečnice, zpěvačka i oceněná Společnice V roce 2001 získala Tatiana Vilhelmová na festivale v Monte Carlu ocenění Nejlepší ženský výkon za film Společnice. Na předání ceny ale nejela. „Nevýhoda divadelních herců je, že když můžou někam vyjet, tak mají představení. Já si ale nestěžuji, jsem ráda, že mohu hrát pro vyprodané sály. Naplňuje mě to víc než promenády po červených kobercích,“ říká herečka. Z festivalů má nejraději ten karlovarský. „Je to skvělý festival! Akorát ať uberou ve zvaní všech možných modelek a lidí, kteří s filmem nemají nic společného a věnuje se víc pozornosti tvůrcům.“ Tatianu Vilhelmovou přivedly k soutěži Tvoje tvář má známý hlas její děti. „Jako divačka bych tomuhle pořadu asi nepropadla, ale pro herečku mi to přišlo zajímavé,“ vysvětluje svou jarní účast v populární show. V maskérně Vilhelmová trávila i půl dne, dařilo se jí a nakonec celou třetí řadu vyhrála. „Největší a nejniternější práce byla s texty, protože já vážně neumím anglicky. Takže jsem si podtrhávala a učila se. Cílem nebylo vyhrát, ale pobavit diváky,“ dodává. StarDance 2 (2007) Ceny Anděl (2014) Tvoje tvář má známý hlas (2017) V roce 2007 mohli diváci obdivovat Tatianu Vilhelmovou i v taneční soutěži StarDance. Tehdy byla těhotná, což zpočátku ani nevěděla. „Celé září a říjen jsme trénovali, ale přišla jsem na to až po prvním přímém přenosu,“ vzpomíná s tím, že tajemství prozradila v soutěži jen tanečnímu partnerovi Petru Čadkovi. Prý aby s ní moc nemrskal. „Takže jsem byla ta divná, co s ostatními nikam nechodila,“ dodává. Veřejně vše sdělila až na závěr soutěže, ve které skončila stříbrná, čímž všechny ohromila. Přestože má Tatiana Vilhelmová doma čtyři chlapy, mužská přesila ji netrápí. „Víc trpím, když aspoň jednou do týdne nemůžu být sama. Bez dětí i Vojty,“ přiznala. O tom, že by „zkusili“ ještě holčičku, ale stále přemýšlí.

Tatiana Vilhelmová v Rozstřelu: