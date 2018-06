Tatiana Vilhelmová: půjde do druhé řady StarDance?

Na programu má především oslovování tanečníků z řad celebrit. I když zatím nechce v tomto směru nic prozradit, v kuloárech jsou slyšet velmi zajímavá jména. Například modelka Tereza Maxová, herečka Tatiana Vilhelmová nebo olympionička Kateřina Neumannová.

Aleš Ulm, šéfdramaturg pořadu StarDance, to nepotvrzuje ani nevyvrací. A přiznává, že je o StarDance takový zájem, že se do něj dokonce hlásí herečky samy. „Volají, že mají zájem se soutěže zúčastnit. Oslovujeme víc lidí, není jednoduché to dát dohromady, musí to šlapat jako švýcarské hodinky. Rozhodují různé profesní i typové kategorie, do toho vstupují časové dispozice, ale i obavy. Všechno prozradíme na tiskové konferenci koncem léta. Zatím na pokračování StarDance dramaturgie úporně pracuje,“ říká Ulm.

Jasno bude do konce května

Pokud jde o topmodelku Terezu Maxovou, účast ve StarDance jí byla podle slov výkonné ředitelky její nadace Terezie Sverdlinové opravdu nabídnuta. Vzhledem k časové náročnosti natáčení a modelčině pracovní vytíženosti v zahraničí ji bohužel musela odmítnout.

„Zatím to není vůbec jisté,“ byla první reakce Vilhelmové na dotaz, zdali ji diváci uvidí tančit ve StarDance. „Bavilo by mě to, ale ještě se musíme domluvit, nevím, jak časově je to náročné. Průběžně jsme v jednání, rozhodnout se musím do konce května.“ Herečka je vášnivá tanečnice, ale společenské tance jdou prý mimo ni. „Obdivovala jsem všechny, jak to zvládali, nejvíc jsem fandila Mahuleně Bočanové a Tomáši Dvořákovi,“ vzpomíná.

Jméno Kateřiny Neumannové zřejmě teprve visí ve vzduchu, ke sportovkyni, která se již definitivně rozloučila s kariérou běžkyně na lyžích, se to totiž nedoneslo. „Oslovena jsem nebyla, žádnou nabídku jsem nepřijala. O ničem podobném nevědí ani lidé z firmy, která mě zastupuje,“ tvrdí Neumannová. „Nejsem ale velký tanečník a jsem časově vytížená tak, že si to ani nedovedu představit. Ale začnu o tom přemýšlet teprve, až jestli tahle nabídka přijde.“

Bývalá účastnice StarDance, herečka Mahulena Bočanová, by na tanečním parketě ráda viděla někoho osobitého. „Nemusí to být jen lidé známí ze seriálů ani notoričtí vítězové anket TýTý a podobně. Měl by to být někdo, kdo nebude vybrán prvoplánově a kdo se neokouká. A tohle Táňa i Katka splňují,“ míní.

O mužské části osazenstva se dá zatím jen spekulovat. Kdo ze sportovců by byl důstojným nástupcem Tomáše Dvořáka? Co takhle jeho kolega Roman Šebrle? „Roman do toho určitě nepůjde, má před olympiádou,“ tvrdí Dvořák. „Vůbec netuším, kdo z mých kolegů by se téhle soutěže mohl zúčastnit,“ říká Dvořák. Jistá jsou zatím dvě jména – Marek Eben a Tereza Kostková. I tentokrát budou soutěž StarDance moderovat, Kostková mimochodem již jako novopečená maminka.