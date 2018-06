Tatiana Vilhelmová dře kvůli StarDance pět hodin denně

"Léto jsem měla napůl pracovní, napůl odpočinkové. Nejdříve jsem natáčela film Chyťte doktora a pak trávila volné dny s rodinou na chalupě v Lužických horách," popisuje Tatiana program předešlých měsíců.

"Nabídku zúčastnit se StarDance jsem s nadšením přijala, ale teď o tomto rozhodnutí začínám pochybovat. Přípravy jsou nejen časově, ale hlavně fyzicky náročné. Sice jsem v dětství dělala devět let balet, což je dlouhá doba, ale když si vezmete, kolik mi je teď, tak je to spíše delší doba, co jsem ho nedělala," říká herečka.

Soutěž vypukne začátkem listopadu, do té doby Táňu čekají každý den pětihodinové tréninky. Znamená to snad, že jde pro následující týdny herectví stranou? "No tak já jsem teď hlavně na mateřské. Když jsem na nabídku StarDance kývla, tak má představa byla taková, že nic jiného kromě tancování dělat nebudu, aby nešel stranou můj osobní život a hlavně výchova synka," vysvětluje.

"První řadu soutěže jsem opravdu sledovala a byla jsem do toho strašný fanatik. Moc mě překvapilo, co všechno se ty stars dovedly naučit. Jsem moc ráda, že si to můžu sama vyzkoušet, že budu tancovat s profesionálem, ale bude to ještě krušný boj," dodává Tatiana.