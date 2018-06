Tatiana Vilhelmová balí kufry

Právě dotočila s režisérem Janem Hřebejkem film Medvídek a v České televizi se Zuzanou Zemanovou inscenaci Kolotoč a už za pár dní ji čekají přípravy na natáčení filmu Opravdová láska, do kterého si ji vybrala režisérka Andrea Sedláčková. Volný týden, který se jí náhodou naskytl, se rozhodla nenechat jen tak uplynout, ale užít si ho u moře. Zítra sbalí rodinu a odletí na Sicílii.



Cestování s malým Františkem se neobává, už v jeho dvou a půl měsících ho vzala za svou maminkou do Afriky. "Je to velký cestovatel. Letí se tam jedenáct hodin a on je celé prospal, budil se jen na kojení. Teď už to asi bude náročnější. Musím nakoupit na cestu hlavně nějaké jídlo, rohlíky a podobně. Bez toho se neobejdeme, je velký jedlík. Začínají mu růst zoubky a tak ho zajímá všechno, co jíme my. Včera měl třeba svíčkovou. Už je to zkrátka normální chlap," vypráví Vilhelmová.

Poprvé řekne asi "bába"

První zub mu prý sice našla, ale šaty jí podle pověry za odměnu nikdo nekoupil. Teď rodina čeká na Františkovo první slůvko. "Je jedno, co z něj vypadne, jestli máma, nebo táta, hlavně, aby byl zdravý. Podle mě řekne úplně nejdřív bába. Babičky dost často hlídají a samozřejmě ho učí právě tohle slůvko," tvrdí herečka.

Na svůj věk je syn osmadvacetileté Tatiany Vilhelmové a o tři roky staršího Pavla Čecháka velmi čilý. Ráno se budí pravidelně deset minut před šestou, a protože už pomalu začíná chodit, je téměř jisté, že takzvaně uteče roku. "Je konec radovánkám," obává se herečka, která stále ještě kojí.

"Už jsem to chtěla vzdát, ale Zuzana Zemanová potřebovala, abych v inscenaci doopravdy kojila. Kdepak, mého Frantu ne, s jeho vystupováním před kamerou bych nesouhlasila. Přijde mi to jako šílené týraní dítěte, které musí pracovat, i když nechce. Dostala jsem malinké třínedělní miminko. Vrátila jsem se o pár měsíců zpátky a připomněla si, jak je to krásný pocit, když se to malé narodí."

Druhé dítě nečekám

Spekulace o tom, jestli je Tatiana Vilhelmová znovu těhotná, sama se smíchem vyvrací. "Vím, říkalo se to, ale nejsem. Asi jsem se tenkrát přejedla a podle toho na fotce v novinách vypadala. Docela by mě překvapilo, kdybychom to tak stihli," reaguje na fotografii pořízenou během karlovarského festivalu.



Druhé dítě zatím manželé neplánují, chtějí si to první pořádně užít. Sourozence však Františkovi určitě jednou pořídí. A co by to mělo být? "Nám je to vlastně úplně jedno. Podle našeho Franty soudím, že je to s klukama dobrý. Ale myslím, že takový čert, jako je on, může být i holka.