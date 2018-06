Těhotná Tatiana Vilhelmová o přírůstku do rodiny: Vojta se těší

Herečka se nejdřív k těhotenství nechtěla moc vyjadřovat a moderátory odkázala na Vojtu Dyka. Nakonec ale přiznala, že nastávající tatínek má radost.

"Ano. Těší se strašně moc. Asi jsi nečekal, že řeknu, že Vojta je šíleně naštvanej nebo zpruzenej," řekla Vilhelmová v rozhovoru s duem Těžkej Pokondr na Frekvenci 1.

Vztah s mladším mužem je pro herečku naprostou neznámou. Jak přiznala loni, vždycky měla starší muže.

"Ten vztah je víc bezprostřední a z Vojtovy strany určitě bezstarostnější. On zatím nezná všechny možné nástrahy a úskalí, neutvrzuje mě v nich a já si díky němu říkám, proč se na všechno dívat z té horší stránky, když to můžu vidět z té lepší. V tom je to příjemnější. Navíc Vojta je obrovsky empatický člověk, to je pro ženu vždycky příjemné," řekla Vilhelmová v rozhovoru pro OnaDnes.

Zatímco Dyk bude otcem poprvé, pro Vilhelmovou to už bude třetí potomek. Herečka je pořád vdaná za Pavla Čecháka, s nímž má sedmiletého Františka a čtyřletého Cyrila. Producent Čechák už má také přítelkyni, herečku Bereniku Kohoutovou, se kterou se ukázal na letošním předávání cen Český lev (více zde).

Vilhelmová s Geislerovou pořádaly Vánoční bazar v Mokré čtvrti