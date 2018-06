Tati, je to špatný, jedu na Filipíny, volala domů nová miss

"Co může být víc než to, když se dítěti daří?" reagovala na zvolení své dcery Gabriely Kratochvílové Českou Miss její maminka Jana.

A jedním dechem dodala: "Ale je to zásluha i její starší sestry Jany, ta to všechno způsobila a vymyslela, ta Gábinu přihlásila. O necelé dva roky starší sestra je její nejbližší člověk," podotkla energická paní Jana, dnes už Adamcová.

S druhým manželem žije v Pardubicích, kde spolu podnikají, a jak říká, daří se jim.

Místo na nákupy jely na casting

Cestu soutěží od úspěšného castingu prožíval i otec nové miss Luboš Kratochvíl. "Myslel jsem, že si holky jedou koupit tričko do Jihlavy, a ony zatím byly na castingu na miss," vzpomíná.

Zprávu o tom, že dcera soutěží o nejkrásnější dívku země, přijal s nadhledem. "Obě dcery už na nějakých soutěžích byly, ale už dávno, tak jsem si myslel, že už to mají odbyto," pravil otec. Popsal i to, jak se dozvěděl, že postoupila do finále. "Volá mi večer z Prahy se slovy: Tati je to špatný, jedu na Filipíny," vzpomněl.

Od soboty, kdy se spolu s přítelkyní a dalšími členy rodiny zúčastnil finále, přijímá desítky gratulací. "Připadal jsem si při focení s ní jako filmová hvězda," konstatuje.

Sestra: Prošvihly jsme casting, ale i tak to vyšlo

Nebýt Jany Kratochvílové, tak se její sestra Gabriela nejspíš novou Českou Miss nestala. Do soutěže ji totiž přihlásila právě ona. "Přijala to celkem normálně, a tak jsem věděla, že je i ráda," prozradila Jana, která třiadvacetiletou sestru provázela soutěží.

Cesta na vrchol nezačala ideálně. "První casting v Pardubicích jsme prošvihly, protože jsme si o den spletly datum. V Jihlavě to pak vyšlo," říká Jana.

Přihlášení před rodinou úzkostlivě tajily, což potvrzuje i otec Luboš Kratochvíl. "Holky mi jednou ráno o víkendu řekly, že jedou do Jihlavy nakupovat. Vrátily se až večer, což mi bylo divné, a až pak mi prozradily, že Gábi udělala casting na miss. Mělo to být překvapení a taky bylo,“ popisuje chotěbořský ortoped.

Gabriela Kratochvílová Narodila se 11. února 1990, pochází z Chotěboře. Má dva sourozence – sestru Janu a bratra Michala. Po absolvování chotěbořského gymnázia studovala na Vysoké škole finanční a správní v Praze bakalářský obor Marketing Communication vyučovaný v angličtině. Absolvovala v roce 2012. Nyní pokračuje v magisterském studiu téhož oboru. Ovládá angličtinu, francouzštinu a němčinu. Má přítele. Sportuje, má ráda tenis, lyžování, bruslení, aktivně vystupuje a závodí s mažoretkami.

O vítězství Gábi prý rozhodlo víc věcí. "Soutěž pro ni přišla v tu správnou dobu. Byla na to připravená a hodně si toho zažila. Byla taky úplně nejkrásnější ze všech," nešetří chválou sestra.

Jana jí pomohla psychicky i cennými radami – sama má totiž zkušenosti, protože v roce 2008 se stala Miss východní Čechy. "Věděla jsem, že když bude přirozená a sama sebou, že má na to vyhrát. I když byla nervózní, tak to zvládala se zdravým nadhledem," tvrdí.

"Myslím, že to nás ještě víc sblížilo," dodala. Se sestrou prožila i soutěž Dívka roku před deseti lety, kde Gabriela skončila druhá.

Od té doby prý Gába prošla hledáním image, která ji přivedla ke krátkému účesu. "Od malička měla dlouhé blond vlasy. V patnácti nastal zlom, kdy si je obarvila na tmavo a ostříhala. Jí ale sluší skoro všechno," dodala Jana.

S mladší sestrou si naplno užila i sobotního finále. "Každou volnou chvilku mi volala a popisovala, co se právě děje. Byla samozřejmě nervózní a já asi ještě víc, klepala jsem se od rána, ale nechtěla jsem to na ni přenášet," popisuje Jana.

Nervozita z rodiny spadla až po vyhlášení a vystřídala ji báječná euforie.

"Nepamatuju si, kdy jsem takhle v životě brečela. Pak jsem rychle sháněla pudr, co mi spadl o řadu níž, abych mohla na slavnostní zakončení," přidává historku Jana, která se finálového večera zúčastnila s celou rodinou včetně nejmladšího bratra Michala, který však plnil na hotelu roli chůvy.

Jana je i nyní se sestrou v neustálém kontaktu. "Pořád mi volá, chce poradit, co si má kdy vzít na sebe, ale přitom poradit nepotřebuje. Spíš to chce jen sdílet," dodává Jana.

Ta se nejvíc těší na to, až se v pátek se sestrou znovu uvidí. "Zůstaneme doma samy dvě a dáme si skleničku vína. Myslím, že už to obě potřebujeme. Neviděly jsme se od jejího finálového soustředění. Těším se taky, že přijde k nám na trénink mažoretek a pak i na soustředění, které máme před mistrovstvím republiky, taky doufám, že se zúčastní," uzavřela Jana.

Pro miss nyní chystá víkend, kdy se má ukázat doma. "Těším se, že si konečně v klidu promluvíme. V sobotu na to nebyl čas, všechno bylo moc rychlé," konstatuje jejich otec.

Gabriele fandili taky v chotěbořském café baru Velký Voči. "Co vím, promítali si tam přenos ze soutěže, měli vlaječky a korunky," reagovala na pozdrav přátel novopečená Česká Miss při pondělním on-line rozhovoru na serveru iDNES.cz (přečíst si ho můžete zde).

Gabriela má facebookovou stránku plnou blahopřání a velmi pozitivních reakcí na krátké vlasy. Přání jí přišla i ze Slovenska.