Rovnátka jsou má nejdražší úprava. Prsa byla levnější, říká Makarenko

Proč jste se rozhodla pro rovnátka?

Já už jsem je jednou měla, taková ta klasická napevno. To mi bylo dvanáct. Bohužel se mi v mých 29 letech opět zuby pokřivily a musím tentokrát rovnátka nosit rok a půl. Moc se na to netěším, ale těším se na výsledek. Doufám, že to je podruhé a naposled.

Vadí vám na těch rovnátkách něco?

Už teď mám vadu řeči, trochu ráčkuji, do toho ještě šišlání. Doufám, že mi to na schůzkách lidi odpustí. Na druhou stranu méně mluvím. Jsem totiž taková svérázná žena a s těmi rovnátky jsem o dost víc zticha. Pro mě jsou zuby důležité a tím, že mám soutěž krásy Miss Czech Republic, tak to pořád s dívkami řešíme. Není to nic levného. Rovnátka, která se pro mě dělala, stojí skoro jako nové auto. Pohybuje se to od 120 tisíc výš, podle počtu nástavců. Rovnátka jsou nejdražší úprava, co na sobě mám. Prsa byla levnější.

Je ještě něco, co byste na sobě chtěla změnit?

My ženy jsme pořád s něčím nespokojené. Řeším vrásky, málo spím, mám hektický život, ale to je asi normální.

Zmínila jste, že kolem krásy vše konzultujete i s dívkami v soutěži Miss Czech Republic. Letošní vítězka Kateřina Kasanová odlétá 8. listopadu na Miss World do Číny. Jak probíhají přípravy?

Kateřina tam bude měsíc, až do 9. prosince, kdy je ve městě Sanya finále. Jsem moc šťastná, že jsme tuto licenci získali. Katka se připravuje velmi pečlivě už od svého úspěchu. Hodně trénuje angličtinu, studovala kvůli tomu i v Anglii v Oxfordu. Také se zapojuje do charitativních projektů. Není to příprava jen o kráse, ale i o osobnosti.

Vy však vlastníte mnohem víc licencí na světové soutěže.

Přesně tak. Díky Miss World nyní vlastníme pět licencí. Ještě jednu z finalistek 2017 vyšleme na světovou soutěž Miss Global. Naši první vicemiss Kristýnu Langovou čeká 4. října světová soutěž Miss Grand International v Myanmaru, kde v loňském roce Nikola Uhlířová vybojovala úžasné 5. místo. Druhá vicemiss Daniela Zálešáková brzo odletí do Japonska na Miss International. Veronika Volková, jako třetí vicemiss odlétá na Miss Intercontinental, která bude na Filipínách v hlavním městě Manila.

