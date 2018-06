Kuchařová žije v oblacích: z Francie do Čech a rychle do Dánska

Ještě před několika dny pobývala Taťána Kuchařová ve Francii, kde fotila novou kolekci bot. Jelikož ale slíbila, že se stane kmotrou nové knihy Haliny Pawlowské, musela opět do vzduchu, aby v Praze byla včas. A jen co knihu pokřtila, opět zamířila na Ruzyň, odkud odletěla do Švédska a Dánska.

Pro někoho nepředstavitelné, pro českou krásku adrenalin všedních dnů, který jí zatím vyhovuje. Hlavně proto, že má různorodou práci, při níž se nenudí.

Taťána Kuchařová během focení kampaně v Paříži

Například focení v Paříži si nesmírně užila. "Počasí bylo parádní, stejně tak lokace a celý produkční tým, který byl velice profesionální, ale zároveň jsme si užili i spoustu legrace," říká Kuchařová. "Focení na slavném Place de la Concord a Tuilerijských zahradách je vždy zážitkem, zvlášť když si uvědomíte, že se na těchto místech psala francouzská historie."

Neméně příjemné bylo pro jedinou českou Miss World i setkání s Halinou Pawlowskou, která si ji vyhlédla coby kmotru své nové kuchařky.

"Halinu znám už nějaký ten rok, mám ji moc ráda, hlavně její smysl pro humor. A pokud jde o vaření, zatím s ním mám společné jen to příjmení. Vařím sice ráda, ale vzhledem k rychlému životnímu stylu nevařím často," dodala Taťána Kuchařová.

Po krátkém odreagování čeká topmodelku ve Švédsku a Dánsku další práce, o níž zatím z taktických důvodů mlčí.