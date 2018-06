Taťána Kuchařová: Ze sestry mám husí kůži

Také Livie má svůj cíl, svůj sen, který si chce splnit. Nejde jí ovšem o to, zaujmout jako její sestra krásou, nýbrž zpěvem. „Sestra zpívala snad dřív, než mluvila, opravdu ze srdce bych jí to přála. Připravuje se teď na konzervatoř a podle toho, jak na sobě maká, to myslí vážně. Mimochodem, když zpívá, mívám husí kůži, cítím uvolnění a pohodu. Je to mladá a nadějná zpěvačka a moje milovaná ségra,“ říká na adresu své sestry Taťána.

Vyšlapávat cestu není třeba

Stejně tak věří, že by se mohla stát pro sestru vzorem tím, co sama dokázala. Ale rezolutně odmítá názor, že by jí mohla pomoci vyšlapat cestu ke slávě. „Ona je taková osobnost, že by to ani nechtěla. Nedopustila by to. Je egoistická, je charakter, je tvrdá. Jde si zkrátka po svém snu sama,“ tvrdí Miss World.

A v čem svou sestru obdivuje? „Já bych to, co předvádí ona, ve čtrnácti letech nikdy nepředvedla. Už teď je profík, já taková v jejím věku rozhodně nebyla, nehledě na to, že jsem takhle často na veřejnosti nevystupovala. Navíc neumím zpívat, to je vážně katastrofa,“ směje se Kuchařová.

Showbyznys ji láká i děsí

Livie tvrdí, že její slavná sestra není motorem, který by ji hnal, její úspěch je pro ni spíš inspirací. „Zpívala jsem odmala. Od první třídy chodím do základní umělecké školy a baví mě pop, muzikály, tento obor bych také chtěla na Ježkově konzervatoři studovat. To je můj hlavní cíl, můj sen. Bohužel počítám i s tím, že někdo řekne, že mi k tomu Táňa pomáhá, ale myslím, že na tom zase tolik nezáleží. Možná to budu mít o to těžší, to ani jinak nejde. Ale třeba pan Kerndl má taky dceru, která krásně zpívá,“ říká Livie Kuchařová.

Zpívat na finále soutěže Miss ČR 2007 prý byla náhoda. „Nikdy dřív by mě to nenapadlo. A jak jsem se cítila? Už jsem to tolik nevnímala jako na těch semifinálových kolech. Bylo mi to po tom všem, kdy se mi honilo hlavou leccos, tak nějak jedno. Samozřejmě mi pomohlo, že mě Táňa v zákulisí povzbudila, říkala, že mi bude držet palce,“ vypráví Livie, která už je slavná nejen tím, že je sestrou Miss World, ale také tím, že umí zpívat. Fakt, že se možná jednou zařadí do světa showbyznysu, ji láká, ale také odrazuje. „Děsí mě bulvár a láká zkušenost, noví, zajímaví lidé,“ prozrazuje.

Obě si jdou za svým snem

A jak to vidí maminka obou dívek, Taťána Kuchařová? „Livie zpívala odmalinka a je to taková její životní náplň. Bez zpěvu by si ani život nedokázala představit. Nikdo ji do ničeho nenutil, odmalinka to tak cítila. Šla by si za tím, i kdyby Táňa nebyla Miss World. Samozřejmě, že ona je pro ni takový hnací motor, protože ví, co chce. I když si to podvědomě nepřiznává, tak se nějak snaží za tím svým snem jít. Ale je to její cesta, kterou si zvolila, a nikdo ji v tom neomezuje.

Já osobně jen preferuji vzdělání, teď je v osmé třídě, příští rok se hlásí na Ježkovu konzervatoř, vystudovat musí, to je základ. Ve zpěvu ji jinak s manželem coby rodiče samozřejmě podporujeme, ale kdyby to dělat nechtěla, tak by to nedělala,“ tvrdí maminka Kuchařová.

O Taťáně, která loni vyhrála soutěž Miss World a teď žije docela jiným životem, tvrdí, že se povahově nezměnila. V něčem ovšem jiná je. „Zvážněla. Vidí sama, že to pozlátko je takové třpytivé a realita je úplně někde jinde. Vím, že jí občas bývá i smutno, ale od začátku, od chvíle, kdy šla do soutěže Miss ČR, věděla, za čím jde, co chce. Samota, odříkání, cestování, to k tomu patří. Jenže je to její životní náplň, kterou teď momentálně musí plnit.“ uzavírá.