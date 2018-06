VIDEO: Děti se mě netýkají, stačí mi mladší sestry, říká Kuchařová

Livie Kuchařová má se svou slavnou sestrou dobrý vztah. Mít sestru světovou topmodelku se hodí. Jak Taťána přiznala, často si od ní půjčuje věci. I na nákupy vyšly podobně oblečené a ačkoli se Taťána rozpovídala o tom, jaké ve světě právě frčí barvy, obě byly v černé.

S kamerou jsme je potkali v dětském oddělení. Taťána Kuchařová však rezolutně popřela, že by to cokoli znamenalo. Na děti má pětadvacetiletá modelka ještě dost času.

"My máme vztah k dětem kladný, ale jelikož já jsem ta nejstarší a dvě děti už vlastně mám, mladší sestry, tak mě se to určitě teď netýká. A jí taky ne. My si to užíváme zatím bez dětí," řekla Kuchařová.

Její dvacetiletá sestra Livie je stejně jako ona krásná blondýnka. Modelingu se však věnovat nechce. Touží po kariéře zpěvačky. Studovala zpěv na konzervatoři a zkoušela štěstí v SuperStar i loni v soutěži Česko Slovensko má talent.

Kromě ní má Taťána Kuchařová ještě sedmnáctiletou sestru Kristýnu.