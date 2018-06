Miss World Kuchařová hubne, chce se líbit svému příteli

"Ano, je pravda, že jsem zhubla. Začala jsem na sobě makat. Ale ne nějak moc. Cvičím asi dvakrát týdně. Ale jak je vidět, zabírá to," svěřila se Kuchařová.

Její americký přítel Lane Carlson s ní do posilovny sice nechodí, velmi ji ale podporuje. "Je pro mě obrovskou oporou a motivací. Pro koho jiného bych měla být krásná, než pro svého partnera?" řekla modelka.

Celé její hubnutí je založeno na pravidelném pohybu a střídání cviků. "Tělo je v podstatě mašina, která si zvykne na všechno. A to úplně vážně. Cokoli, co do něj dáte, se odrazí na vaší postavě, pleti, vaší psychické pohodě a náladě," vysvětluje zkušeně.

Většina žen se podle ní vymlouvá především na nedostatek času. To ale považuje za hloupost. Ona se také při vysokém pracovním vytížení naučila najít si dvě hodiny týdně, aby si zacvičila. A nejraději prý kombinuje studiové hodiny s posilovnou.

"Mám ráda zumbu a power plate, protože je příjemné, jak vibruje. Chodím do posilovny, plavu, ráda běhám a jezdím na kole. Musím říct, že jsem sama k sobě docela kritická, ale stojí to za to. Momentálně se totiž blížím k naprosté spokojenosti," prozradila Kuchařová.