Taťána Kuchařová odletěla na Miss World

O titul se Taťána s ostatními světovými kráskami utká v polské metropoli 30. září.

Kuchařová prozradila, že by se ráda dostala ve finále do užšího výběru a umístila se do 15. místa. Na svou účast v soutěži se ale nijak zvlášť nepřipravovala.

"Jazykově jsem, myslím, docela vybavená, protože jsem hodně cestovala. Co se týče udržování se po vzhledové stránce, musím o sebe vzhledem k mé práci dbát neustále. Udržovala jsem se v dobré pohodě, takže se do Varšavy těším. Nemám tam co ztratit," uvedla osmnáctiletá studentka z Opočna.

Na Miss World odletěla s očekáváním velké konkurence. "Hraje tam roli spousta dalších věcí, nejen vizáž, vzhled a dojem z dívky."

Taťána Kuchařová je připravená zapojit se do dalších podsoutěží v rámci Miss World, například do miss charity nebo miss sport. "Vezu s sebou kroj, dárky, což jsou typické české drobnosti, které chci v miss charitě prezentovat. Následně by se měly dárky vydražit," přiblížila.

Rodina se za českou soutěžící přiletí podívat na finálový večer.

Soutěž Miss World se koná od roku 1951. Mezi Češkami dosud nejlépe uspěla první vicemiss ČR z roku 1998 Alena Šeredová, jež obsadila čtvrté místo.