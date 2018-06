Kuchařová: Líbí se mi vlasáči, ale i ostříhaný přítel má něco do sebe

Váš přítel Lane Carlson se ostříhal nakrátko. Nebylo vám to líto?

Mně se vždycky líbili dlouhovlasí kluci a příteli to samozřejmě velmi slušelo, ale chtěl změnu. Musím říct, že to má něco do sebe. Neřekla bych, že mu to bude takhle slušet, myslím si, že je s tím spokojený.

Nechala byste se také ostříhat úplně nakrátko?

Nechat se takhle ostříhat?! Ne, ne.

Lane Carlson ve fashion story Past (2013) Lane Carlson (2008)

Letošní Česká Miss Gabriela Kratochvílová má krátké vlasy. Myslíte, že takový účes je pro modelku výhoda, nebo spíš handicap?

Pro modeling můžou být krátké vlasy lehce omezující. Je všeobecně známo, že se preferují delší vlasy, které jsou variabilní, dají se upravit i zkrátit podle potřeby a tak dále. Lepší je pro modeling mít delší vlasy, ale výjimka potvrzuje pravidlo. Myslím si, že je hrozně fajn, že se v soutěži krásy umístila krátkovlasá dívka na první příčce, protože to zase otevírá možnosti a trošku to povzbudí ty dívky, které krátké vlasy mají a třeba by se nikdy kvůli tomu do něčeho takového nezapojily.

Jakou největší šílenost jste měla na hlavě během kariéry?

Já jsem díky práci už vyzkoušela kdeco. Už se na mně hezky vyřádili někteří kadeřníci. Samozřejmě je fajn, když je možné vytvořit různé kreace z vlastních vlasů, ale také se tím kolikrát vlasy poškodí. Nejšílenější věc, co jsem kdy na hlavě měla, byla naštěstí vytvořena z paruky. Přece jenom je to šetrnější. Pokud to není nějaká lukrativní zakázka, tak nejsem pro zásadní změnu vlasů.

Jste ambasadorkou soutěže Elite Model Look. Jaká je vaše práce v projektu?

Úlohou ambasadorky je společně se Sašou Jánym a zástupci agentury Elite vybírat děvčata na castinzích. Čeká nás dvoutýdenní šňůra castingů po České republice. Tam budu provázet. Zasednu i ve finálové porotě. Moc se těším na to, že znovu objevíme budoucí star světového modelingu.