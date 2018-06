Taťána Kuchařová o své první hlavní roli ve filmu: Hraji opak sebe

Točila jste reklamy, klipy a teď už máte na kontě hlavní filmovou roli. Našla jste se v herectví?

Díky takovým projektům se mi rozšiřují další obzory, což je velmi příjemné. Herectví mě baví a je pro mě vlastně přirozenou součástí v mojí práci a kariéře. Vždycky i při focení nebo natáčení jsem v nějaké roli. Moje letité zkušenosti z modelingu mi položily příjemné základy.

Jakou roli ve filmu hrajete?

Představuji postavu jménem Simona. Mým manželem je Jirka Mádl. Simona je typicky submisivní typ ženy, která se podřizuje kariéře manžela. Protože je ale inteligentní a má srdce na správném místě, nakonec se rozhodne svůj život vzít do svých rukou. Myslím, že se s osudem hlavní hrdinky ztotožní mnoho žen a že film bude, kromě příjemné zábavy, i inspirací. Není nic horšího než zjistit, že žijete život někoho jiného. Ostatně i proto mě role a příběh Simony oslovily, jedná se o opak typu ženy, než jsem já sama, a to pro mě bylo výzvou.

Hrdinové komedie Správnej dres

Třeba se ve vás rodí druhá Cameron Diazová, která se taky nejdříve proslavila jako modelka, než se stala herečkou. Svědčí o tom i fakt, že režisér prý představitelku Simony hledal tři čtvrtě roku.

Nikdo neznáme svou budoucnost, ale každopádně je pro mě herectví radost a ráda v něm pokračuji. Co se týče filmu, castingy opravdu takto dlouho probíhaly. Režisér Stano Sládeček mě zaregistroval v seriálu Gympl a zavolal mi, že jsem se mu líbila a jestli nechci v herectví pokračovat. Poslal mi scénář a šla jsem na kamerovky. Fakt, že si mě vybral z mnoha kandidátek, je samozřejmě potěšující.

Váš partner Ondřej Brzobohatý je zkušený herec. Pomáhal vám?

Pomáhal mi často. Stal se mým nejlepším koučem a skvěle mi nadhazoval scény. Hodně se od něj učím.

Ve filmu jste manželkou hráče NHL. Jaký máte v reálném životě vztah k hokeji?

Vyrůstala jsem v Opočně hned vedle zimního stadionu. Na hokejové zápasy jsme koukaly se sestrami z okna z našeho pokojíčku. Na hokeji jsme vyrostly. Můj tatínek hokej hodně hrál, i teď se mu rekreačně věnuje. Když se dozvěděl, že budu natáčet filmu z hokejového prostředí, byl úplně nadšený.

Jak jste na tom se sportem vy? Je pravda, že od StarDance stále tancujete?

Tanec je pro mě vášní a něco, co opravu miluji. Díky němu a Honzovi Onderovi mám teď životní formu. Při StarDance jsem shodila pět kilo a skvěle posílila tělo.

Taky jste se pustila do běhání.

S běháním to bylo horší, nikdy mě to moc nebavilo, ale v posledních letech jsem v něm objevila nový rozměr pohybu a filosofii. Přitom si ještě dnes pamatuji, jak patnáctistovka na základce pro mě byla za trest. Dneska běhání beru jinak. Je to aktivita, kterou si nejenom udržuji fyzičku, ale kdo běhá, ví, že je v něm ukrytá mnohem hlubší filosofie a velká životní síla.

V poslední době se o vás mluví v souvislosti se zasnoubením a svatbou. Jak to tedy je?

Kdybychom se s takovými věcmi svěřovali do médií, už bychom rovnou doma mohli žít pod 24hodinovým kamerovým snímáním jako Osbournovi. Pravda, byl by to zajisté nejvtipnější a nejsledovanější pořad vůbec, ale nejsme na to stavění. Jistě chápete, že si naše soukromí necháváme pro sebe.

Někdy je problém vyjít s budoucí tchyní. Vy prý ale s Ondřejovou maminkou vycházíte velmi dobře.

Vy mě takhle vdáváte dopředu? (smích) Občas se ke mně donese něco o našich vzájemných vztazích, ale jsou to úplně mylné a zcestné informace.

Přejděme tedy k vaší rodině. Máte dvě sestry. Ty nechtějí být modelky?

Nejmladší Kristýnka studuje gymnázium a zatím to vypadá, že by chtěla studovat medicínu. Z jejího záměru je nadšená naše maminka, jelikož je zdravotní sestra. Mamka je lékař celé rodiny i známých. Stará se o nás všechny a i o prarodiče. V tomhle mám v mámě velký vzor. To ona mi položila základy pomáhat starším lidem.

Druhá sestra se ale do showbyznysu pouští.

Prostřední sestřička se věnuje profesionálně zpěvu a právě studuje zpěv na konzervatoři. Odmalička se zpěvu věnuje a myslím, že ji to moc naplňuje. Nedávno nazpívala překrásnou titulní píseň k pohádce Princezna a písař. Cítím, že o ní ještě bude slyšet. Moc bych jí to přála.

Pokud vím, připravuje i klip s rapperem El Ninem.

Přesně tak, oslovili ji, aby nazpívali společně duet, který věnují mojí nadaci. Brzy se má natáčet videoklip. Premiéru má mít na hudebním festivalu Play fair, což je jednodenní rodinný festival pro všechny generace, který se koná 12. září na letišti v Hradci Králové. Je to první ročník hudebního open air festivalu, jehož výtěžek podpoří seniory, kterým dlouhodobě pomáhá naše nadace Krása pomoci. Cílíme tím na propojení mezigeneračních vztahů, což vnímáme jako podstatnou součást happeningu. Každý by si měl více hledět prarodičů a starších lidí a my se budeme tímto festivalem snažit toto téma připomenout.

Vaši činnost jste prezentovala i na oficiálním zasedání Komise pro sociální rozvoj v OSN. Jak na vás reagovali, když viděli krásnou mladou ženu?

Velmi přívětivě a nestydím se říct, že někteří s obdivem, ale zdaleka ne kvůli tomu, jak vypadám. Naše akce měla úspěch a vzbudila značný zájem a velmi příznivé ohlasy. Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci se vlastně tím stala první neziskovou organizací z České republiky, která dostala příležitost v sídle OSN v New Yorku komunikovat na téma stáří. Osobně jsem představila svou charitativní činnost a nadaci pomáhající seniorům žít aktivní a důstojný život v domácím prostředí.

Taťána Kuchařová v sídle OSN Taťána Kuchařová a generální tajemník OSN Pan Ki-mun

Jak vnímají vaši prarodiče angažovanost kolem seniorů. Bylo to ve vás už od dětství?



Vyrůstala jsem v mezigeneračním domě s prarodiči a praprarodiči. Vztah s nimi je pro mě základním pilířem, který mě ovlivnil. Vždycky, když dědovi vyprávím, kde jsem všude byla a cestovala, musím mu to taky ukazovat na mapě. Pro mé prarodiče je až nepředstavitelné, jaký životní styl dnes mladý člověk může vést. Ale i přes to všechno a ty rozdílné možnosti, které měli oni tenkrát a které máme my dnes, se od svých prarodičů já stále mám co učit.

