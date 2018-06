VIDEO: Sexy Kuchařovou v kalendáři propaguje sestra i Brzobohatý

Právě Ondřej Brzobohatý coby muzikant vybral pro video hudbu a zpívá v něm sestra Taťány Livie Kuchařová, která talent prokázala i v českých hudebních soutěžích. Video je pak prací Maxmiliana Turka.

„Z výsledku kalendáře jsme všichni z týmu nadšeni a těšíme se na křest,“ řekla iDNES.cz Taťána Kuchařová, která se z New Yorku přesunula za další prací do Dubaje. Jisté je, že do Prahy přijede nejpozději příští středu, kdy proběhne křest.

Kalendář, který vznikal v létě v zahraničí, si u Taťány Kuchařové objednala energetická společnost Europe Easy Energy. Výtěžek z dražby fotografií půjde na konto její nadace Krása pomoci, která dlouhodobě pomáhá především seniorům.