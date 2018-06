Kuchařová je k nepoznání, kvůli kampani si obarvila vlasy na červeno

"Ráda zkouším nové role. Moc mě to baví a užívám si to. Být zrzkou mě bavilo, klidně bych si to vyzkoušela i na delší dobu. Změn se nebojím," říká Taťána Kuchařová, jejíž tým se rozhodl obarvit vlasy na ohnivou červenou barvu. Paruku zavrhl kvůli větší přirozenosti.

"Barva vlasů koresponduje s barvou šatů a kožešin. Táňa je otevřená experimentům, z nápadu byla nadšená," potvrzuje slova Kuchařové i Mentlová.

Taťána Kuchařová změnila barvu vlasů kvůli focení kampaně pro návrhářku Ivanu Mentlovou.

Nejnovější kampaň známé české návrhářky v bohémském duchu čerpala inspiraci v sedmdesátých letech. Mentlová vytvořila luxusní kožešiny v netradičních barvách - ve žluté, oranžové a modré.

V kolekci se objevují strečové kožené kalhoty, semišové sukně v A-linii, hedvábné topy i společenské šaty. Střihy jsou velmi rafinované a ženské s využitím různorodých materiálů.

"Podstatná je pro mě nadčasovost a nositelnost mých modelů, možnost je vzájemně kombinovat," doplnila Ivana Mentlová, která si zakládá na kvalitních přírodních materiálech.

Fotografem kampaně je opět Matúš Tóth. O make-up a vlasový styling se postarala vizážistka Ivana Tokárska. Samotná Kuchařová pózovala pro Mentlovou už počtvrté.