Z nejkrásnější české blondýnky je zrzka. Změna je život, říká Kuchařová

„Změna je život, a tak jsem se rozhodla splnit si svůj dávný sen,“ napsala Kuchařová ke své fotce s poděkováním koloristce Blance Haškové. Vysloužila si hned přes dva tisíce „lajků“ a hromadu pochvalných komentářů. Najdou se však i ty opačné. Stovky lidí si myslí, že jí zrzavá nesedí.

Není to ovšem první experiment Kuchařové s barvou vlasů. Před třemi lety si kvůli kampani návrhářky Ivany Mentlové nechala obarvit vlasy na červeno. I tehdy z ní byla zrzka, protože jí barva na blond vlasech nejprve chytla do růžova a následně do oranžova.

„Ráda zkouším nové role. Moc mě to baví a užívám si to. Být zrzkou mě bavilo, klidně bych si to vyzkoušela i na delší dobu. Změn se nebojím,“ řekla tehdy modelka a svůj záměr letos uskutečnila.

Líbí se vám Taťána Kuchařová jako zrzka?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 18. července 2015. Anketa je uzavřena. Ne 2941 Ano 889

Loni Kuchařová fotila pro Magazín MF DNES: