Ondřej je chlap mého života, říká Taťána Kuchařová Gregor

Novomanželé nevpustili žádná média na svatební obřad ani hostinu, nikdo si je nesměl vyfotit při vstupu do kostela (více zde). „Vše bylo naše soukromí. Nakonec ten humbuk a vše kolem nás hodně semklo a dalo větší sílu. Přitom by nás to mohlo rozdělit. Utvrdila jsem se, že je Ondřej chlap mého života,“ prohlásila Miss World 2006.

Manželé sice založení rodiny plánují, ale vše chce svůj čas. Zatím dají zřejmě přednost práci. „Těžko říct. On si to třeba člověk nějak plánuje a potom je všechno jinak. Každopádně já si myslím, že si ještě oba dva s Ondřejem chceme užívat kariéru. Pár let děti nebudou na pořadu dne, ale určitě bychom jednou chtěli mít rodinu, ale asi ne teď,“ prozradila.

Modelka si zatím pořídila koně a hodlá zapojit i manžela. „Je to má vášeň, jezdím už několik let amatérsky, teď jsem se do toho trochu více opřela. Občas je to na koni větší adrenalin, než jít po mole. Mám krásného koně jménem Bobo a Ondra mi slíbil, že se mnou začne jezdit. Doufám, že slibu dostojí,“ těší se na další chvíle strávené s manželem.

Taťána Kuchařová Gregor, která před deseti lety ve Varšavě jako první Češka v historii vyhrála světové finále Miss World, bere módní přehlídky ve své kariéře už jen jako bonbonek na dortu. Nedávno se ukázala na kadeřnické show, kam dorazila se zelenými vlasy. „Vyzkoušela jsem snad už všechno a je to skvělý, protože dřív jsem byla hodně upnutá na svůj klasický look a nevím, možná mám s přibývajícím věkem víc odvahy,“ dodala modelka, která si v minulosti vyzkoušela už i zrzavou barvu (více zde).