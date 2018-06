Taťána Kuchařová: Miminko teď aktuální není

V loňském roce se vyrojily v bulváru spekulace o tom, že Kuchařová čeká s Brzobohatým miminko.

Týdeník TÉMA Vychází v pátek Jak to má Taťána se zamilovaností? A jak zvládá svou kariéru? O tom si můžete přečíst v pátečním vydání týdeníku Téma.

„Vlastně se tomu ani nedivím. Média na nás docela rejžují, podobné smyšlené zprávy jsou pro ně asi super byznys. Vždycky si říkám, že snad ty výdělky aspoň živí rodiny, které to potřebují. Snažím se to brát z téhle stránky, protože ať se k tomu vyjádříme jakkoli, média si prostě naše výpovědi překrucují, nebo si je rovnou vymyslí. Není to první spekulace a asi ani poslední. Když se ty zprávy objevily, byla jsem v zahraničí a vůbec netuším, odkud se vzaly,“ říká k tomu Kuchařová.

Dítě zatím s přítelem ani neplánují. „Možné by to samozřejmě bylo, ale aktuální to teď pro mě není, protože mám ještě před sebou spoustu věcí, které si přeji splnit. Ne že by to s rodinou nešlo, ale bylo by to možná trochu nezodpovědné a pro mě do jisté míry omezující. Až jednou budu mít dítě, chci se mu věnovat, užít si ho a nemít pocit, že mi něco utíká. A taky se na to ještě cítím mladá,“ říká modelka.

„Ono se to možná tak trochu očekává, protože mám za sebou docela dost jak po stránce kariéry, tak i věk by tomu mohl odpovídat. Poslední dobou kolem mě miminek přibývá, v rodině i u našich přátel. Je zajímavé to zatím jen sledovat a užívat si to z pozice tetičky,“ dodává.

S partnerem jsou oba pracovně velmi vytížení a mají velkolepé plány. Podle Kuchařové se v tom krásně doplňují. „Já si vždycky přála mít vyrovnaného partnera a parťáka, který chápe moje vytížení a společenskou angažovanost, který mi přeje úspěch v práci. V současném vztahu se cítím dobře a řekla bych, že se i úžasně doplňujeme. Já se Ondřejovi snažím ukazovat ty zahraniční možnosti, protože zvlášť u hudby, která je mezinárodně srozumitelná, jsou nekonečné. Velmi ho v jeho práci podporuju, protože je fantastický a věřím, že může uspět i ve světě. A on mně zase ukazuje tu kreativní složku,“ říká Kuchařová, které zkušený herec Brzobohatý radí i v její začínající herecké kariéře.

„Všechno, co mi do života přichází, beru jako další užitečnou školu. Jsem věčný student, ráda se dál vzdělávám a i angažovanost v moji nadaci je možná víc než lecjaká vysoká škola,“ říká Kuchařová.

Loni Kuchařová nafotila kalendář plný svůdných fotografií: