S Ondrou jsme se léta míjeli, pak přišla láska, říká Kuchařová

„Pamatuji si, že mi zavolala a přála si, abych vystoupil na koncertě. Já jsem bohužel neměl čas. To nás dalo dohromady, spojilo. Vlastně, dá se říct, že díky její nadaci jsme se my dva poznali, což je hezké," řekl Ondřej Brzobohatý.

„My jsme se strašně let míjeli, ale pak to najednou přišlo. Takže i lásku mi to přineslo," dodala Taťána Kuchařová.

Ač pár neměl festivalové Vary původně v plánu, přijel právě kvůli nadaci, která se zaměřuje na pomoc seniorům. V popředí jejího zájmu jsou aktivizační programy, osobní asistence a pečovatelská služba. Hudebník je na svou přítelkyni náležitě hrdý.

„Mám pocit, že kolikrát nedělá tu kariéru, kterou by mohla, právě kvůli nadaci. Je to takové strašně lidsky záslužné," prohlásil.

Díky nadaci Taťány Kuchařové se za šest let pomohlo vybrat 20 milionů korun. Jen letos rozdělila částku skoro dva miliony. Od dubna funguje v pražské pasáži Kotva kontaktní místo nadace, kam se mohou obrátit s žádostí o radu senioři i jejich blízcí. Modelka se rozhodla pomáhat seniorům i proto, že má hezký vztah ke svým rodičům i starým rodičům.

„Moji prarodiče mě vychovávali 15 let, takže já jsem s nimi opravdu vyrůstala, trávila jsem u nich dětství, všechny prázdniny. To člověka ovlivní," přiznala Kuchařová.