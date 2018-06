Kuchařová se pochlubila 10 let starou fotkou, skoro si není podobná

„Zpátky do minulosti: 17letá puberťačka v Tokiu,“ napsala Kuchařová k fotce na svém facebookovém profilu.

Nejčastějším komentářem pod fotkou je, že tenkrát byla modelka krásná a plastickými operacemi si uškodila.

Kuchařová jakékoliv vylepšení pomocí plastik odmítá. Byla sice tváří kliniky známého plastického chirurga Jana Měšťáka, ale spolupráce prý byla vyvrcholením dobrých vztahů, nikoliv potřeby využít služeb kliniky. V roce 2010 také popřela spekulace, že si nechala zvětšit rty.

„V minulosti se poukazovalo i na jiná místa mého těla a jsem si jistá, že takové výroky u rtů neskončí. Je to pravděpodobně přirozená reakce na úspěch mé osoby. Bavím se tím,“ řekla Kuchařová tenkrát.



Snímek na Facebooku pochází z doby, kdy se snažila v japonském Tokiu prorazit coby modelka. V jednom z rozhovorů přiznala, že byla terčem neustálých sexuálních nabídek.

„Já to neudělala nikdy. To je právě to, co musíte mít v sobě pevně ze své rodiny,“ řekla pro magazín Pátek Lidových novin.

Jednou se ji ale v tokijském baru snažili zdrogovat a někdo jí hodil něco do pití. „Udělalo se mi strašně špatně. A bylo to tak rychlý... Zaplať pánbůh, že tam se mnou byla moje spolubydlící, která mě taxíkem odvezla, postarala se o mě,“ přiznala.