Jsme s manželem staromilci, směje se Taťána Gregor Brzobohatá

Slunce, louka, léto, boho styl a nejužší okruh přátel. Takhle vypadala oslava sňatku muzikanta Ondřeje Gregor Brzobohatého (35) a jeho ženy Taťány Gregor Brzobohaté (30) v červnu před dvěma roky.



Vše měla pod taktovkou právě modelka a svůj jedinečný den si rozplánovala do posledního detailu včetně květin. „Miluji luční květy a jelikož jsme měli svatbu v létě, tak to všechno kolem nás bylo takové přírodní, krásné. Květiny mám strašně ráda a dávala jsem do toho hodně svých nápadů, ale svou jsem si nevázala,“ dodává s úsměvem modelka.

Uvázat květinu si Taťána vyzkoušela až letos během únorové floristické show. Květiny uvázané během odpoledne následně putovaly do domovů důchodců a potěšily osamělé seniorky, které Táňa navštěvuje. „V zahraničí je zasílání květin kurýrem zcela běžné, ale u nás se to teprve učíme. Přitom květina je univerzální dar, který potěší za všech okolností a krásně ozdobí interiér,“ připomíná Taťána.

Doma však květiny příliš nepěstuje. Vzhledem k tomu, že oba s manželem hodně cestují, nemohli by se o ně řádně starat. „Byla doba, kdy jsme s Ondřejem nemohli mít doma ani bazalku,“ směje se Taťána a dodává, že jednu květinu doma přece jen má, a to už jedenáct let. „Střídáme se s Ondrou nebo paní na úklid v zalévání. Odjedu třeba jen na pár dní a ona už začíná uvadat,“ vysvětluje nejkrásnější žena světa roku 2006, která si se svou květinou dokonce povídá. Je to ovšem zatím jediná věc, o kterou je s manželem ochotná pečovat.

Pro oba je prioritou práce a společně trávený čas, v němž se vrací do minulosti. „Jsme takoví staromilci. Máme rádi 20. a 30. léta, máme rádi ten styl. Líbí se nám móda, hudba,“ vysvětluje.

Zálibu ve třicátých letech mají oba už odmalička. Oba vyrůstali po boku starších generací a jejich příběhy je natolik uchvátily, že si to zamilovali. „Já jsem opravdu podstatnou část svého dětství trávila právě u prarodičů a mám k tomu přirozeně vztah,“ svěřila se modelka.

Její manžel se zase všechno učil od svého otce Radka Brzobohatého, který ho měl až po padesátce. „Určitě je v nás trošku jejich odkazu a neseme to dál a možná proto cítíme takový náš závazek vůči starší generaci,“ říká Gregor Brzobohatá.

Právě proto se modelka stará o seniory, na které je zaměřena i její charitativní činnost. „Dřív na všech věcech tak nějak víc záleželo a lidem na sobě víc záleželo. Teď se všechno může, všechno si lidi můžou navzájem říct a nehezky a to díky anonymitě sociálních sítí. Když byly zlé časy, tak lidi drželi při sobě,“ popisuje vyprávění, která od „svých“ seniorů slýchá.