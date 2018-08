Když mě někdo osloví Kuchařová, nevadí mi to, říká Gregor Brzobohatá

Taťáno, jsem stále zvyklá vás oslovovat Kuchařová. Jak jste si zvykla na nové příjmení vy? Pokud vím, bylo to i celkem propíráno v médiích, zda jste Gregor Kuchařová či Brzobohatá.

Ano, byla to docela kauza, kterou vlastně udělali sami bulvární novináři. Ondra si prostě přál mít v příjmení i jméno své maminky. Podle legislativy si musel nejdříve jméno změnit na Gregor a poté pak připojit i příjmení Brzobohatý. Bohužel než to prošlo celým schvalováním, někdo na to upozornil a hned z toho byla kauza, že se vzdal jména po tatínkovi. Já jsem převzala jeho jméno a jsem Gregor Brzobohatá. Když mě ale někdo osloví Kuchařová, vůbec mi to nevadí.

Loni vám bylo třicet, je to pro vás stěžejní životní okamžik?

Musím přiznat, že si věk nepřipouštím, a ani to tak necítím. Jinak vím, že jsem vnitřně klidnější, spokojenější. Jsem ráda, že dělám věci, které mě baví a mám kolem sebe úžasné lidi. Všechno se jakoby uklidnilo. Dříve to byla velká hektika a stres, a možná i takové hledání se. Teď si to hezky pluje, tak jak má.

Za poslední tři roky jste měla docela dost výročí. V roce 2016 to bylo 10 let od vítězství světové Miss World, loni vaše kulatiny a letos je to deset let od založení nadace. Co vy a životní bilancování?

Samozřejmě. Ta má cesta byla v mnoha směrech jiná a jsem ráda, že jsem se začala věnovat nadaci a dalším věcem, protože mám z toho dobrý pocit a je to hřejivé, že ten úspěch dostal takovýto přesah. Těch organizací na podporu dětí a zvířat a dalších oblastí bylo hodně i mezinárodně. Na seniory se ale zapomíná. Čím dál víc vnímám, jak správné rozhodnutí to bylo. Kvalita života pro seniory je jeden z bodů cílů udržitelného rozvoje, což je program OSN, který by měl změnit svět do roku 2030.

Bylo těžké přesvědčit lidi v OSN, že nejste jen královna krásy věnující se charitě, ale i člověk, který to opravdu myslí vážně?

S předsudky se setkávám bohužel hlavně tady. V zahraničí to vnímají jinak. Tam se ví, že kdo je v OSN a má tam možnost něco říct, už nějakou práci musí za sebou mít. Ví, o čem mluví. Jsou tam neskutečné schvalovací procesy. Navíc jsou zvyklí, že nadace a spolky zastupuje mnoho umělců z celého světa. Je dobře, že tam je víc takových lidí, kteří mohou ovlivnit myšlení mladých. Pamatuji si, když jsem tam stála a měla jsem projev před obrovským sálem. Byl tam celý svět, přenášelo se to živě. Bylo to fórum mladých a po mém projevu tam šel takový čínský Justin Bieber. On má na Facebooku 35 milionů followerů, a mnoho fanoušků si z něj bere příklad. A tak to má být.

Co vás vlastně přimělo zajímat se o seniory. Byl to vliv z rodiny?

Bylo toho strašně moc. Samozřejmě nejvíce výchova, moje vlastní rodina. Já měla úžasné vzory, kdy se moje babička starala o své rodiče. Moje máma, zdravotní sestřička, která se stará o celou naši rodinu. My máme hodně početné ženské pokolení a ženy jsou u nás velké pečovatelky, což mi bylo vždy vzorem. Proto mi pomoc seniorům přišla naprosto přirozená. Teď se celá naše rodina staráme o babičku. V červnu nám zemřel děda, tak jí chceme všichni život trošku rozveselit.

Taťána Kuchařová v letech 2006 a 2013. Živí se modelingem a založila nadaci Krása pomoci na podporu seniorů.

Vy jste se podílela i na filmu Sama s Lubou Skořepovou v hlavní roli. Cíl byl upozornit, jak je těžké pro staré lidi, když svůj život dožívají v samotě.

Projekt Luby je pro mě důležité téma, zásadní. Úžasně konkrétně ukazuje příklad toho, jak se někdy dokáže společnost chovat k seniorovi, který jinak žije sám a chce se nějak realizovat. Ten film byl velice dobře hodnocený ze všech stran, i ze strany odborné veřejnosti. Paní Mirka Spáčilová tomu dala velice kladné hodnocení, a je to jedině dobře. Velice dobře pochopila, co bylo myšlenkou filmu, ve kterém si Luba sama přála, aby to změnilo pohledy lidí vůči svým předkům. Aby se neotáčeli zády k lidem, kteří jsou staří a žijí sami.

A jak žijete vy mimo svět modelingu a práce kolem seniorů?

Úplně normálně, jako každá holka v mém věku. Ráda cestuji, odpočívám, chodím do kina, na koncerty. Naposledy jsem byla na Rolling Stones. Bylo to úplně neskutečný. Prostě Mike je ďábel, který dokazuje, že věk nemá v našem životě žádnou roli.

Dovolená byla, je, bude?

Byli jsme u moře, ale já si užívám i české léto. Miluji hrady, zámky, houby, louky a tak. Navíc letošní léto je pro mého Ondru hodně pracovní. Zkouší muzikál a já během léta natáčím kampaň pro nadaci. V září a říjnu to bude velký mazec, protože slavíme právě kulatiny nadace.

Patříte k ženám, které mají rády pohodlí nebo dobrodružství?

Myslíte tím, jestli jedu spíše do hotelu nebo pod stan? Asi se budete divit, ale nemám problém se stanováním. Ráda odhodím podpatky, nazuji tenisky a vyrazím do kempu. Dokonce každý rok pořádáme na Šumavě letní tábory, kde se spí v chatičkách, pečou se tam buřty a loví bobříci mlčení. Tam mě najdete i v kuchyni.