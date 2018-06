Táta Vojtek si užil pánskou jízdu v Chorvatsku, zkoušel freediving

Nádechovému potápění propadl herec a zpěvák před dvěma lety. Tehdy absolvoval první kurz. Letos neodolal a vyrazil s kamarádem na kurz druhý. Týdenní trénink přinesl ovoce. "Zlepšil jsem se, vydržel jsem bez dechu pět minut a dvacet pět vteřin a potopil se do čtyřiceti metrů," chlubí se Vojtek. Na ostrově Pag si jinak užil bezstarostnou pánskou jízdu. Na svoje holky, manželku Terezu a dceru Editku se ale už moc těšil.

"Malá oslavila čtvrt rok života a nám skončilo období prdíků a různých střevních problémů, která miminka trápí a začalo další období, ve kterém na všechno reaguje, směje se na nás, žvatlá si a začíná se zajímat o okolní svět. Devadesát procent lidí říká, že je mi podobná, což mně, ješitného chlapa, samozřejmě těší. Znám svoje fotky z dětství a taky fotky svojí ségry, po které má jméno. Té je podobná ještě víc," líčí herec a zpěvák.

Rodinku v září vyveze na dovolenou a zamíří znovu do Chorvatska. "Chceme to zkusit, už nebude takové horko a dětem by tam mohlo být dobře. Pojede totiž i švagrová s manželem, ti mají stejně starou holčičku."

Dovolenou si musel Vojtek blokovat dlouho dopředu a víc než týden si díky pracovním povinnostem dovolit nemohl. Celé léto točí další řadu seriálu Vyprávěj, který poběží v televizi od září, čeká ho premiéra hry Miluji tě, ale... v plzeňském divadle a také muzikály Baron Prášil, Producenti a Noc na Karlštejně. "Je to hodně rychlý rok a do jeho konce se to zřejmě nezmění. Je to ale lepší než nemít práci," uzavírá Vojtek.