Svlékací zprávy? Aspoň vidí, že nejsem jen na jedno, říká Tarra White

Úkolem Tarry White v Red News je informovat o aktuálním dění neotřelým způsobem. Přestože před kameru předstupuje oblečená, povel ke spuštění závěrečné znělky už dává zcela nahá.

Se studem prý herečka z filmů pro dospělé problém nemá. Tedy v případě, že je na place. V soukromí se prý občas červená.

"Když byste mi řekli: Můžete se svléknout?, tak bych odpověděla: Můžu. Ale stud samozřejmě funguje i u mě. Před kamerou je to něco jiného než v soukromí. Když se na place řekne: Svlékni se, okamžitě přestávám vnímat věci kolem a svléknu se. Před lidmi bych to neudělala. Občas dokonce mám stavy, kdy se stydím i v plavkách. V tomhle směru jsem ženská jako každá jiná, i u mě ten stud funguje normálně," objasňuje Martina Mrakviová alias Tarra White.

Práci moderátorky lechtivých zpravodajských relací by za ty seriózní neměnila. Před opravdovou profesí moderátora má respekt.

"Stačí mi to, co moderuju. Moderovat takové Televizní noviny by byla práce. Vidím to na svých pěti minutách v Red News, které mi bohatě stačí. Je to fuška. Zvlášť když si uvědomím, že bych v živém vysílání nesměla udělat jedinou chybu," doplňuje.

Martina Mrakviová alias Tarra White

Reakce z hereččina nejbližšího okolí jsou údajně různé. Ti, kteří ji znají jen z pornofilmů, prý nadšeně civí. Jiní se dobře baví. "Hodnotí to většinou s úsměvem, protože mě znají z úplně jiného formátu. Když moje zprávy vidí, jsou většinou překvapeni, pobaveni nebo mají jen radost, že nejsem jen na jedno," směje se Tarra.

A jak řeší nahotu a svlékání před partnerem? Prý různě. "Když mám dlouhodobějšího partnera, tak je to jiné, než když spolu začínáme. Také záleží na tom, co dělá. Pokud je z branže, tak ty limity jsou posunuté úplně někam jinam, pokud je to normální partner, tak se automaticky dostanu do stejné vlny, v jaké je on," uzavírá moderátorka Red News stanice Fanda.