Pornoherečka Tarra White má dceru, jmenuje se Charlotta

Otcem dítěte je její partner Giorgio, který je z Itálie a produkuje filmy pro dospělé. Herečka nedávno přiznala, že miminko úplně plánované nebylo.

"Ale jelikož je partnerovi pětatřicet, hovory o dětech probíhaly. Říkal, že by rád brzy založil rodinu, ale že to bude takhle rychle, to nečekal ani jeden z nás," prozradila pornoherečka iDNES.cz v prosinci.

Zatím netuší, jak dlouho zůstane na mateřské. "Nedokážu si představit, že budu tři roky zavřená doma, jsem přeci jen akční typ. Doufám, že budu schopná po pár měsících po porodu skloubit péči o dítě s nějakou kancelářskou prací. A moje kariéra? Já pořád čekám až mi zavolají z Hollywoodu," prohlásila.

Tarra White začala pornokariéru v 18 letech, ale jak sama říká, už v pěti letech chtěla být striptérka.

Před několika lety uvažovala o ukončení kariéry v pornoprůmyslu z důvodu téměř epidemie pohlavní nemoci mezi českými pornoherci. Nakonec se po krátké pauze k této práci vrátila. O své kariéře napsala knihu Porno a já, kterou křtila v prosinci (více zde).