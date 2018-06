Nečekali jsme, že to přijde hned, říká těhotná pornoherečka Tarra White

Jste v sedmém měsíci těhotenství, jak se cítíte?

Užívám si to velmi, je to pro mě něco zcela nového a zajímavého. Baví mě to i proto, že jsou na mě všichni hodní a hezky se o mě starají. Nosí mi sladkosti, nosí mi jídlo, takže je to fajn. Ale na druhou stranu ranní oblékání ponožek je proces na půl hodiny. Ale jsem ráda, že to přišlo teď. Neumím si představit, že by to přišlo o čtyři roky dřív. Myslím si, že nejzajímavější to bude až miminko bude na světě.

Co můžete prozradit o otci svého dítěte?

Otcem dítěte je můj partner, je z Itálie a v Praze je několik týdnů. Miminko úplně plánované nebylo, ale jelikož je partnerovi pětatřicet, hovory o dětech probíhaly, říkal, že by rád brzy založil rodinu, ale že to bude takhle rychle, to nečekal ani jeden z nás.

Už jste se bavili o jménech?

Jména zatím ještě nemáme. Jsem sice v sedmém měsíci, ale ještě nevíme, jestli to bude kluk, nebo holka. Pořád nám nechce ukázat, jakého je pohlaví. Zrovna včera jsme měli debatu, že bychom už nějaká jména měli vymyslet, ale v tu chvíli se strhnul boj. Já chci nějaké mezinárodní jméno, které se bude hodit jak ve světě, tak v Česku. Nerada bych měla třeba nějakého Jamese. To partner si jede ve svém a chtěl by Ozzyho.

Nedávno jste pokřtila knihu Porno a já. Máme to chápat tak, že chcete za dráhou pornoherečky udělat tečku?

To bych úplně neřekla, navíc je to odvětví, které vám bude na zádech viset celý život, takže i kdybych tečku chtěla udělat, moje okolí by mi to nedovolilo. Navíc tu tečku ani dělat nechci, pro mě to bylo splnění snu, náplň mého života. Navíc když děláte něco, co vás baví, tak to těžko opouštíte. Otázkou je, jestli tečku udělám za kamerou, to neumím říct.

Uvidíme vás ještě v Red News na Fandovi?

V Red News se už svlékat nebudu. Za prvé jsem velká a už se nevejdu do záběru, a pak cílem Red News není mít těhotnou moderátorku, ale sexy holky.

Tarra White a motocyklový závodník Karel Abraham na křtu kalendáře stanice Fanda

Co bude s vaší kariérou po porodu?

Vůbec netuším, jak bude probíhat moje mateřská, nedokážu si představit, že budu tři roky zavřená doma, jsem přeci jen akční typ. Doufám, že budu schopná po pár měsících po porodu skloubit péči o dítě s nějakou kancelářskou prací. A moje kariéra? Já pořád čekám až mi zavolají z Hollywoodu.

Jak budete trávit svátky?

Budeme je trávit doma, u stromečku a s dárky. Letos to budeme kombinovat, protože Italové mají Vánoce až 25. Takže na Štědrý den budeme večeřet, ale dárky budeme otvírat až o den později. Večeře navíc bude hodně zajímavá, protože jsme se ještě nedohodli, co se bude podávat. Přítel by rád menu inovoval, takže to dost možná dopadne tak, že bude kapr s těstovinama, bramborama a majolkou.

Podívejte se, co říká Tarra White o své práci: