Tarkan je prý homosexuál

12:49 , aktualizováno 12:49

Vypadá to tak, že Tom Cruise není jediný, kdo se poslední dobou topí v homosexuálním skandálu. Turecká média nedávno zveřejnila fotky, na kterých je jejich úspěšná popová hvězda Tarkan v rouše Adamově v náručí neznámého muže. Podle Tarkanova manažera byly tyto fotografie ukradeny řidičem jisté stěhovací firmy při zpěvákově odchodu do New Yorku. Řidič tvrdí, že se mají lidé na co těšit. "Mám spoustu dalších takových odhalujících snímků," dodává.