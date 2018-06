Tanečník Yemi se zasnoubil, svatba ve velkém stylu bude v létě

"Potkáváme hodně lidí, především mimo Prahu, co se se svou orientací a vývojem budoucího života nemohou vyrovnat. Rádi bychom přispěli ke zvýšení podvědomí o lidech se stejnou orientací, ke zvýšení tolerance a rovnocennosti. Proto ji také plánujeme udělat ve velkém stylu a nebudeme ji tajit. Bude to veřejná událost, na níž bude mít přístup na tři sta hostů z řad našich přátel a rodin včetně novinářů. Chci, aby i oni měli důstojné místo při našem důležitém dni a nemuseli pro získání snímku třeba lézt po plotě a fotografie pořizovat skrz okna," říká Yemi.

Přesný datum svatby zatím určen není, místo a pár podrobností už ano. Velká sláva se odehraje v podolské restauraci Soho a pomůže s ní i její majitelka a zároveň kamarádka zamilované dvojice Beata společně se service designérem eventů Janem Kremláčkem. "Moc rádi sem chodíme, při dobré večeři tady toho spoustu vymyslíme. Stoly by se měly prohýbat všemi možnými dobrotami z kuchyní všech států od sushi, přes živé ryby až po nigerijskou kuchyni. A dopravíme se sem také netradičně, připlujeme lodí po Vltavě a s námi asi polovina hostů. Další hosté přijedou tramvají, která bude celá bílá. Obřad proběhne venku na zahrádce v altánech," svěřil se Yemi.

Registrované partnerství se pár rozhodl uzavřít po tříletém vztahu. Zajímavostí je, že Yemi je Jaromírův první přítel. "Jaromír měl přede mnou samé dívky, já jsem jeho první kluk. Jeho rodiče se mi svěřili s tím, že si nikdy se žádnou z nich nemohli normálně popovídat a paradoxně si prý mají co říct až se mnou," vypráví choreograf.

Tenkrát rodičům svého přítele připravil trochu šok. "Přece jen jsou z menšího města, kde jsou tyhle otázky složitější. O to víc si vážím, že Jaromíra v jeho rozhodnutí podporují. No a když jsem během nedávných vánočních svátků předal před jejich zraky Jaromírovi zásnubní prsten a požádal jsem je oficiálně o jeho ruku, připravil jsem jim horkou chvilku znovu. Naštěstí nebyli zaskočeni, jen překvapeni. Dlouhé ticho přerušila až Jaromírova sestra, která sakra dlouhou minutu ticha prolomila až v momentě, kdy prohlásila: Tak se na to napijem, ne? Připili jsme si slivovicí a bylo to v pohodě," vypráví s úsměvem Yemi.

Zásnubní prstýnky mají na rozdíl od smíšených párů, kdy kroužek na prstu nosí jen žena, oba snoubenci. Yemiho zdobí hladký prsten z bílého zlata, Jaromír ho má navíc ozdobený třemi brilianty. "Navrhl jsem je sám a vyrobil nám je můj kamarád z Brna, zlatník Nugy," prozrazuje Yemi. Pochlubí se s nimi a dalšími podrobnostmi o vztahu s Jaromírem a svatbě již tuto středu v Top Star Magazínu na Primě.