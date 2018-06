Tanečník Yemi půjde dohola

Svoji kudrnatou hřívu obvykle chemicky rovná, splétá do copánků a stahuje do culíku. Po afro účesu sáhl jen zcela výjimečně a po dlouhé době.

"V dětství jsem ho nosíval běžně, ale teď jsem ho už léta neměl. Finále soutěže Elite Model Look (- více zde) bylo inspirované filmem Dreamgirsl, tak jsme tomu s mojí spolumoderátorkou Simonou Krainovou přizpůsobili i image. Simona to doladila oblečením, já účesem. Vlasy jsem nechal u kadeřnice natupírovat," prozradil iDNES.cz Yemi.

A jak svůj účes tanečník uvede do původního tvaru? "Na to byla kadeřnice taky zvědavá a strašila mě, že už to možná nikdy neshodím. Já ale vím, že na to funguje voda, stačí to umýt a bude to dole," vysvětlil.

Brzy ale bude mít s péčí o své vlasy pokoj. Chystá se je ostříhat dohola. "Udělám to po Novém roce. Chci vidět, jestli mi potom narostou zase kudrnaté vlasy," dodal Yemi.