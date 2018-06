Tanečník Yemi navlékne brzy snoubenci prsten s pěti brilianty

Pro obřad si vybrali snoubenci datum 24.7. V hovorové angličtině totiž kombinace číslic "twenty four seven" znamená "napořád". Yemi a Jaromír si jej nechali vyrýt i na vnitřní stranu snubních prstýnků, které jsou z bílého zlata a osázené brilianty.

Zatímco Yemiho kroužek zdobí jeden kámen, na Jaromírově prstenu je jich pět. "Jaro si zaslouží to nejlepší, za to, co se mnou vytrpí," směje se Yemi, který i přes pracovní vytížení sám zvládá svatbu organizovat.

"Momentálně nevíme, kde nám hlava stojí. Před svatbou produkujeme ještě několik eventů, a tanečních představení, takže nám na přípravy nezbývá tolik času, který bychom potřebovali," postěžoval si Yemi. Přesto se mu ale podařilo vše naplánovat do posledního detailu.

Velkolepá svatba se uskuteční v Praze. Svatebčané přijedou na místo konání svatební tramvají, Yemi a Jaromír připlují po Vltavě lodí. Stylová bude i slavnostní tabule. Hosté ochutnají speciality africké a maďarské kuchyně, které odkazují na původ snoubenců. Yemiho otec totiž pochází z Nigerie a Jaromírova matka se narodila v Maďarsku.