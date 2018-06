Taneční StarDance je zpět, boky rozvlní Žilková, Kříž i Langerová

"Moc jsem se na tancování těšila, lékař mi ale pokračování nedoporučil," řekla iDNES.cz Medvecká, která má problémy s koleny. Namáhavé tréninky by tak pro ni znamenaly velkou zátěž.

Taťjana Medvecká musela ze soutěže na poslední chvíli odstoupit

Kompletní sestava tanečníků tak vypadá následovně: Pavel Kříž zatančí s Alicí Stodůlkovou, Moniku Absolonovou provede tanečními rytmy Václav Masaryk, Saša Rašilov utvořil pár s profesionálkou Karolínou Majerníkovou, Filip Sajler je partnerem Veroniky Šmikové, Veroniku Žilkovou bude doprovázat Marek Dědík, Jitka Čvančarovou Lukáš Hojdan, partnerkou Alexandera Hemaly je Jitka Šorfová a Aneta Langerová je ve dvojici s Michalem Kurtišem.

Letošní kampaň čtvrté sérii taneční soutěže, jež vychází z licence BBC, pojala Česká televize originálně. Spoty se natáčely v bazénku v jednom ze studií, který produkce nechala speciálně pro tyto účely postavit. Pro hvězdy soutěže byl tanec na vodní hladině skutečný zážitek, nejvíc si v něm libovala asi Veronika Žilková. "Ve večerní róbě jasem se ještě nekoupala, takže mě natáčení vážně bavilo. Šlo jen o to nenastydnout," uvedla Žilková.

Nevšední zážitky si odnášejí i moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková. Spoty totiž natáčeli jako první, takže ještě odnesli nevychytaný detail - podrážky bot ve vodě klouzaly natolik, že dvojice několikrát skončila ve vodě vleže. Problém pohotově vyřešila kostýmní výtvarnice Hana Kopecká, která boty všech ostatních bleskurychle opatřila protiskluzovými podrážkami.

"Do vody jsem chtě nechtě musela taky, ale jelikož se kampaň natáčela v srpnu, kdy bylo ještě teplo, zase mi mokro v botách tak nevadilo," líčí poněkud dramatický průběh fotografování autorka kampaně Lenka Hatašová. "Potřebovala jsem, aby voda co nejvíce cákala, ale aby tanečníci zároveň zachovali co nejfotogeničtější pózy, což bylo složité zesynchronizovat. Navíc jsem pořád měla mokrý objektiv a hrozilo, že vlhká elektronika fotoaparátu každou chvíli vypoví službu," vzpomíná fotografka.

Celý štáb si prázdninové vodní radovánky zopakoval ještě jednou na sklonku září, kdy se musel přetáčet spot s Anetou Langerovou.

