Britská důchodkyně tančí u tyče a doporučuje to seniorům i dětem

Po padesátce hledala bývalá zdravotní sestra Kathryn Ladlowová sport, který by ji i v důchodu udržoval v kondici. Zkusila si tanec u tyče a úplně mu propadla. Po deseti letech cvičení se neváhá svléknout do bikin, když ukazuje složité kousky, a rozhodně na tomto sportu nevidí nic erotického.

„Také jsem občas spadla a bolelo to, ale nikdy jsem si nic nezlomila, maximálně jsem měla modřiny,“ řekla Ladlowová deníku Daily Mail.

Jako dvojnásobná matka by tanec u tyče doporučila i dětem. „Není na tom nic nechutného, je to velká dřina a je škoda, že to má tak špatnou reputaci. Je to skvělé i pro děti a muže, zkrátka pro kohokoli, kdo chce něco udělat se svým tělem,“ říká Britka, která tento sport doporučuje i seniorům.

„Když jste starší, jste trochu ostražitější a padáte trochu tvrději, ale o tom to je. Vždycky říkám: Prostě to zkuste. Jste tu jen jednou, tak to prostě zkuste,“ dodává Ladlowová.