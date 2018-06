VIDEO: Tančící pes chce v Talentu porazit bandu mladých tanečníků

Monika Olšovská a fenka Arcy předvedly nejprve španělské flamenco a v semifinále si zahrály na Popelku. To je dostalo až do finále Talentu a i když mezi majiteli psů existuje názor, že pes je kamarád a nepatří do cirkusu, v Británii takové číslo dokonce zvítězilo.

Teprve sedmnáctileté Ashleigh a jejímu šestiletému kříženci Pudseymu tleskal vestoje i obávaný porotce Simon Cowell.

Jejich číslo ve stylu Jamese Bonda pak zaujalo diváky natolik, že zvítězili a získali 500 tisíc liber.

Pudsey už má teď vlastního agenta a namířeno do Hollywoodu. Tam ho čekají lukrativní zakázky ve filmech a připravena je už série hraček, plakátů a triček s tímto roztomilým hafanem. Očekává se, že může vydělat až 10 milionů liber.

To Arcyho by čekalo podstatně méně, ale může si také přijít na slušné peníze. S paničkou mají šanci v neděli získat 100 tisíc eur a cestu kolem světa. Má ovšem osm soupeřů, z nichž polovina tančí.

Má tančící pes šanci na vítězství?